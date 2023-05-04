موعد رسامة الأنبا مرقس مطراناً لإيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك بمصر

أعلنت الكنيسة الكاثوليكية عن موعد الرسامة الأسقفية للقمص توماس وليم مطرانًا على إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك في مصر.

وقالت الكنيسة الكاثوليكية في بيانٍ: يترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك في مصر، مراسم السيامة الأسقفية للقمص توماس وليم، مطرانًا على كرسي إيبارشية القوصية، باسم الأنبا مرقس، وذلك يوم الخميس 25 مايو 2023 الساعة 10 صباحًا، بكاتدرائية قلب يسوع الأقدس، بالقوصية، بمشاركة أعضاء السينودس البطريركي المقدس.

وكان البابا فرنسيس بابا الفاتيكان سنودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية، قد انتخب مطرانين جديدين لإيبارشيتى القوصية والإسماعيلية.

وجاء القرار الأول باعتماد الأب توماس وليم مطرانًا جديداً لإيبارشية القوصية باسم الأنبا مرقس.

خدم الأب توماس وليم خلال خمسة وعشرين عاما من الحياة الكهنوتيّة ككاهن في كنيسة السيدة العذراء في كوم اسفحت، وفي كنيسة القديس جرجس في درنكة، وفي كنيسة السيدة العذراء في منطقة الحمراء بأسيوط، وعُيّن كاهنا لرعية الأقباط الكاثوليك بباريس لمدة عام.

حاليا، يشغل منصب راعي كاتدرائيّة إيبارشيّة أسيوط وويشغل منصب وكيل عام الإيبارشيّة.