الخميس 04 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

موعد رسامة الأنبا مرقس مطراناً لإيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك بمصر

الانبا ابراهيم اسحق
الانبا ابراهيم اسحق

أعلنت الكنيسة الكاثوليكية عن موعد الرسامة الأسقفية للقمص توماس وليم مطرانًا على إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك في مصر.

وقالت الكنيسة الكاثوليكية في بيانٍ: يترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك في مصر، مراسم السيامة الأسقفية للقمص توماس وليم، مطرانًا على كرسي إيبارشية القوصية، باسم الأنبا مرقس، وذلك يوم الخميس 25 مايو 2023 الساعة 10 صباحًا، بكاتدرائية قلب يسوع الأقدس، بالقوصية، بمشاركة أعضاء السينودس البطريركي المقدس.

وكان البابا فرنسيس بابا الفاتيكان سنودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية، قد انتخب مطرانين جديدين لإيبارشيتى القوصية والإسماعيلية.

وجاء القرار الأول باعتماد الأب توماس وليم مطرانًا جديداً لإيبارشية القوصية باسم الأنبا مرقس.

خدم الأب توماس وليم خلال خمسة وعشرين عاما من الحياة الكهنوتيّة ككاهن في كنيسة السيدة العذراء في كوم اسفحت، وفي كنيسة القديس جرجس في درنكة، وفي كنيسة السيدة العذراء في منطقة الحمراء بأسيوط، وعُيّن كاهنا لرعية الأقباط الكاثوليك بباريس لمدة عام.

حاليا، يشغل منصب راعي كاتدرائيّة إيبارشيّة أسيوط وويشغل منصب وكيل عام الإيبارشيّة.

الكنيسة الكاثوليكية بمصر موعد الرسامة الأسقفية للقمص توماس وليم مطران ا على إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك بمصر إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك بمصر الرسامة الأسقفية للقمص توماس وليم

الأكثر قراءة

عريس طنطا: "عروستي منعت عني حقي الشرعي وتنمرت على لون بشرتي"

حملات أمنية ومرورية على مواقف السرفيس للالتزام بالتعريفة الجديدة

أسعار الفراخ البيضاء والحمام والبط اليوم الخميس 4 مايو 2023 في بورصة الدواجن

توزيع درجات الثانوية العامة 2023 للمواد المضافة وغير المضافة للمجموع

بعد اجتماع مع "تيموس".. خطة تسويقية لزيادة حصة مصر من السياحة العلاجية

نائب رئيس جامعة الإسماعيلية الأهلية يعلن الانتهاء من 8 مدرجات جديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سامي محجوب

"سلام على إبراهيم".. أن يكون التاريخ حيًا

سامح الأسوانى

النيل الآمن من الرمال المتحركة

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. اختلاف لا خلاف

وائل لطفي

الوحدة فى إطار التنوع

بكر عويضة يكتب: تتويج تشارلز يحدّث نهج إليزابيث

ماجد حبته

.. وبدأ الحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

نورا ناجي.. هُوِيَّة نقيَّة ونجوميَّتان

مدحت بشاى

الإعلام الدينى.. والحوار الوطنى

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تعلن استشهاد 3 وإصابة 4 برصاص الاحتلال

بينها «القيادة الجنوبية».. الجيش الإسرائيلى يعلن تعيينات جديدة فى هيئة الأركان

بعد تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل وغزة.. الأسباب والرد والتداعيات