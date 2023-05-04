تقرير فرنسي: مصر تبني محطات تحلية جديدة لتعزيز إمداد المزارعين بالمياه

كشف تقرير فرنسي، أن مصر تبني محطات جديدة لتحلية مياه البحر لتعزيز إمداد المزارعين بالمياه الصالحة للري.

وأشار التقرير الذي نشره موقع "أفريك ٢١" الفرنسي المعني بالشأن الإفريقي، إلى أن المحطات المستقبلية ستزيد إمدادات المياه من التحلية في مصر بمقدار 8.85 مليون متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050.

ولفت إلى أن مصر ستبني محطات جديدة لتحلية مياه البحر لزيادة إمدادات المياه للسكان، حيث أعلن الصندوق السيادي بدعم تقني من الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص التابعة لوزارة المالية، التحالفات المؤهلة (17 تحالفا) لدعوتهم للمشاركة في المنافسة لتنفيذ مشروعات محطات تحلية مياه البحر التي سيتم طرحها على القطاع الخاص، والتي ستعمل باستخدام مصادر الطاقة المتجددة في عدد من مناطق الجمهورية في إطار المرحلة الأولى من برنامج تحلية المياه في مصر الخاص بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ونوه بأن الهدف النهائي هو زيادة قدرة مصر على تحلية مياه البحر بمقدار مليون متر مكعب يوميًا، حيث سيتم بناء محطات تحلية مياه البحر هذه على عدة مراحل.

ستوفر المرحلة الأولى من المشروع، التي ستستمر حتى عام 2025، 3.35 مليون متر مكعب من المياه المحلاة للسكان، وتلي ذلك المرحلة الثانية التي ستزيد الطاقة الإنتاجية لجميع المحطات في مصر إلى 8.85 مليون متر مكعب.

وتشغيل المحطات بواسطة الطاقة المتجددة، واستخدام الطاقة النظيفة في تحلية المياه أن يجعل من الممكن تقليل البصمة الكربونية لهذه المنشآت الكثيفة الطاقة.

هذا بالإضافة إلى توفير مياه الشرب، ستحسن المصانع الجديدة من إمدادات المياه للمزارعين، الذين تأثروا أيضا بالجفاف، ما أدى إلى انخفاض المحاصيل الزراعية.

وبين التقرير، أنه يوجد في مصر 70 محطة لتحلية مياه البحر، تبلغ طاقتها الإجمالية 1.3 مليون متر مكعب يوميًا.