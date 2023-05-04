الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير بريطاني: سواحل البحر الأحمر بمصر أقرب وجهة إلى أوروبا

شرم الشيخ
شرم الشيخ

رشحت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية، مدن سواحل البحر الأحمر بمصر، ضمن أفضل الوجهات لقضاء العطلات حاليًا والاستمتاع بالشمس الدافئة.

وتقول الصحيفة إن المناطق الساحلية ومدن المنتجعات المطلة على البحر الأحمر مثل مرسى علم والغردقة وشرم الشيخ تُعد من الوجهات والمواقع السياحية الأكثر شعبية في مصر، نظرًا لأنها تتمتع بالطقس الدافئ المعتدل على مدار العام.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أنه مع أشعة الشمس والمياه الدافئة على مدار السنة، تعد شرم الشيخ أقرب وجهة إلى أوروبا، حيث يمكنك الاستمتاع بأشعة الشمس، والغوص في الشعاب المرجانية المذهلة، والاستمتاع بالبحر في أي وقت تحتاج فيه إلى استراحة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مناخ شرم الشيخ جميل طوال العام مع درجات حرارة تتراوح بين 18 درجة مئوية و 24 درجة مئوية في أشهر الشتاء، بينما ترتفع درجات الحرارة في فصل الصيف إلى 30 إلى 35 درجة مئوية.

أشعة الشمس التليجراف البريطانية الجذب السياحي البحر الاحمر البريطاني

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تقرير بريطاني: سواحل البحر الأحمر بمصر أقرب وجهة إلى أوروبا

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