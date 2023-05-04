الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فى ذكرى رحيله.. موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب وقصة نجاح 74 عامًا

محمد عبدالوهاب
محمد عبدالوهاب

يصادف اليوم الخميس الموافق 4 مايو، ذكرى رحيل الفنان المبدع محمد عبدالوهاب والذي لقب علي مدار تاريخه مسيرته الفنية بـ موسيقار الأجيال، ونجح في أمتاع الملايين من جماهيريه بأعماله الفنية المتنوعة علي مدار 74 عاماً ولا يزال مستمر رغم رحيله عام 1991، إلا أن اسمه محفور في القلوب.

لمع اسم محمد عبد الوهاب، لأول مرة في عالم الفن من خلال عمله كمطرب بفرقة فوزي الجزايرلي عام 1917، وفي عام 1920 قام بدراسة العود في معهد الموسيقى العربية، بدأ العمل في الإذاعة عام 1934 م وفي السينما عام 1933.

 وارتبط اسمه بأمير الشعراء أحمد شوقي ولحن أغان عديدة لأمير الشعراء، غنى معظمها بصوته ولحن كليوباترا والجندول من شعر علي محمود طه وغيرها، كما لحن للعديد من المطربين في مصر والوطن العربي منهم فيروز وأم كلثوم وليلى مراد وعبد الحليم حافظ ونجاة الصغيرة.

ولد “عبد الوهاب” في 13 مارس 1898م، في حي باب الشعرية بالقاهرة، ألتحق بكتّاب جامع سيدى الشعرانى بناءً على رغبة والده الذي أراده أن يلتحق بالأزهر ليخلفه قبل أن يتعلق بالطرب والغناء، حيث شغف بالاستماع إلى شيوخ الغناء في ذلك العصر مثل الشيخ سلامة حجازي وعبد الحي حلمي، وكان يذهب إلى أماكن الموالد والأفراح التي يغنى فيها هؤلاء الشيوخ للاستماع لغنائهم وحفظه، ولم ترض الأسرة عن هذه الأفعال فكانت تعاقبه على ذلك، وبعدها قابل “عبد الوهاب ”فوزي الجزايرلي صاحب فرقة مسرحية بالحسين والذي وافق على عمله كمطرب يغني بين فصول المسرحيات التي تقدمها فرقته، وغنى أغاني الشيخ سلامة حجازي متخفياً تحت اسم “محمد البغدادي” حتى لا تعثر عليه أسرته إلا أن أسرته نجحت في العثور عليه وازدادت إصراراً على عودته لدراسته فما كان منه إلا أن هرب مع فرقة سيرك إلى دمنهور حتى يستطيع الغناء.

وعقب ذلك التحق، بمعهد الموسيقى العربية حالياً، وتعلم العزف على العود على يد محمد القصبجي، وفن الموشحات، ثم انتقل لفرقة الريحاني عام 1921، ليشارك في الحفلات الغنائية.

وقدم على مدار مسيرته العديد من الأعمال الناجحة ومنها: "ذكريات"، "يا حبايب بالسلامة"، "المركبة عدت"، “طاير على جناح الحمام”.

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