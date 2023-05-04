اليوم.. فيوتشر يبحث عن الفوز أمام فاركو لتأكيد انفراده بالمركز الثاني في الدوري

يشهد ستاد السلام في التاسعة والنصف من مساء اليوم الخميس، مواجهة قوية بين فيوتشر وفاركو في ختام مباريات الأسبوع السابع والعشرين للدوري الممتاز، الذي تتبقي فيه ثلاث مباريات مؤجلة هي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي مع الزمالك والاتحاد مع بيراميدز.

فريق فيوتشر بقيادة علي ماهر يحتل المركز الثاني برصيد 49 مقطة وله مباراة مؤجلة مع الأهلي من الأسبوع الرابع والعشرين وحقق الفريق 13انتصارا مقابل عشرة تعادلات وهزيمتين وسجل 29 هدفًا ودخل مرماه 15هدفًا، ونال هزيمة مفاجئة في آخر مبارياته أمام الداخلية لكنه نجح في الفوز على حرس الحدود والتأهل للدور نصف النهائي في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، ويسعى للفوز والوصول للنقطة 52 وتأكيد انفراده بالمركز الثاني .

علي ماهر أكد للاعبيه أن مواجهة فاركو ستكون صعبة في ظل الالتزام التكتيكي الذي يمتاز به الفريق مع مدربه طارق العشري، وطالبهم بحصد النقاط الثلاث للاحتفاظ بالمركز الثاني والاحافلظ بفارق النقاط مع بيراميدز والزمالك.

ويحتل فاركو بقيادة طارق العشري المركز الثامن برصيد 35 نقطة من 8 انتصارات و11 تعادلا و7 هزائم وسجل 25 هدفا وخل مرماه 24 هدفا وجمع 8 نقاط من آخر 5 مباريات بالفوز على الاتحاد السكندري وغزل المحلة والتعادل مع أسوان والداخلية والهزيمة أمام الأهلي ويسعى للفوز والوصول للنقطة 38 وتخطي المصري واحتلال المركز السادس في حالة تعثر المقاولون أمام البنك الأهلي .

طارق العشري قام بتدريب لاعبيه على كيفية مراقبة مفاتيح اللعب في فريق فيوتشر وإيقاف أوراقه الرابحة مع استغلال الأخطاء الموجودة في دفاعه للوصول لمرمى محمود جنش، وأكد لهم أن الفوز سيكون نقطة الانطلاق للمنافسة على دخول المربع الذهبي.

يدير المباراة هشام الفلال ويساعده أسامة عبد اللطيف ومحمد الزناري، ومعهم محمود شردي حكما رابعًا، ومصطفى مدحت حكم فيديو، ومحمد عزازي مساعد حكم فيديو.