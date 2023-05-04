الخميس 04 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كرم جبر: لا بد من ترسيم دور الحوار الوطنى

كرم جبر
كرم جبر

أوضح الكاتب الصحفي، كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مدى تقبل وتفهم وتعامل السلطات التشريعية مثل الحكومة، والبرلمان، للحوار الوطني ومخرجاته، قائلًا: "إن الأمر الهام هو أنه لا بد أن يكون للحوار الوطني حدود محددة، أي ترسيم حدود للحوار الوطني".

وأضاف الكاتب الصحفي كرم جبر خلال لقاءه ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر فضائية cbc، أن ترسيم الحدود  للحوار الوطني يعني معرفة دوره، والقضايا التي سيطرحها، والمسار الذي ستسير فيه هذه الاقتراحات، لافتًا إلى أن الحوار يصل إلى أفكار ورؤى، والمسار الطبيعي يتجه لرئيس الجمهورية باعتباره الحكم بين السلطات، حيث يرأس السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، ويستطيع أن يضع هذه الأمور في حيز التنفيذ. 

وأوضح أن الضمانة هو المسار الآمن لتوصيات الحوار الوطني، لافتًا إلى أن رئيس الجمهورية يقرر ما يراه بشأنها، حيث أنه من الممكن أن يكون بعضها قرارات جمهورية، توجيهات إدارية، وتغيير تشريعات.

وأشار إلى أن رئيس الجمهورية له سلطات واسعة، وفقًا للقانون والدستور، بحيث يعتبر حكم بين السلطات.

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