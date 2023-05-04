جودة عبدالخالق: الرئيس السيسى جاد فى نظر مخرجات الحوار الوطنى

قال الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحوار الوطني يضم كل ألوان الطيف السياسي الذي له منطلق وطني.

وأضاف جودة عبدالخالق، خلال لقاءه ببرنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية cbc، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن القضايا المطروحة للنقاش داخل الحوار الوطني، تحتاج إلى تفكير وعقل ورؤية، ليس للحكومة فقط، وإنما لخبراء من اتجاهات سياسية مختلفة، أحزاب، قوى اجتماعية في شكل نقابات، عمال، نقابات مهنية بأنواعها المختلفة.

وأوضح أن المفاجأة كانت في التوقيت، معقبًا: "فوجئت بسرعة استجابة رئاسة الجمهورية لمقترحات الحوار الوطني".

وأكد الدكتور جودة عبدالخالق، أن الحوار الوطني هو "مشوار الألف ميل" ، لافتاً إلى أن القادم مشوار طويل، حيث إن الحوار الوطني يعتبر حوارًا في غاية الأهمية ويتناول ملفات مختلفة بمشاركة واسعة.

وأشار إلى أن هناك مساحات مشتركة بين الجميع نتوافق عليها، وبدء الحوار الوطني يعتبر الخطوة الأولى، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي جاد في نظر مخرجات الحوار الوطني واتخاذ ما يلزم لتنفيذها.