ناجى الشهابى: الحوار الوطنى بمثابة تجديد لبرامج الأحزاب السياسية

أوضح ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، كيفية استفادة الأحزاب من الحوار الوطني، قائلًا: "إن الحوار الوطني بمثابة تجديد لبرامج الأحزاب السياسية".

وأضاف "الشهابي"، خلال لقاءه ببرنامج "كل الزوايا"، المذاع عبر فضائية "ON"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، أن الأحزاب السياسية تعاطت مع كل محاور الحوار الوطني بلجانه الـ19، والـ 113 قضية، المتواجدين في هذه اللجان الفرعية، وإعداد رؤى تمثل وجهة نظر أحزاب في كل هذه القضايا.

وأوضح أن هذه الرؤى الجديدة التي أعدها متخصصون من حزب الجيل على سبيل المثال، تمثل برنامج جديد لحزب الجيل، يتعاطى به مع كل القضايا التي تهم المواطن المصري، وتعين الدولة المصرية على مواجهة التحديات.

وأكد أن هناك تواجد مختلف للأحزاب السياسية، فضلًا عن وجود حالة من الحراك، لافتًا إلى أن الأحزاب السياسية كانت في حالة ثبات شديد، ومن ثم انتقلت إلى حالة حركة وديناميكية شديدة، نتيجة تعاطيها مع الحوار الوطني.

وأكد أن عظمة الدعوة التى وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تتمثل في أنه حرك المياه الراكدة فيما يخص الأحزاب.