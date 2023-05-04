رسالة تهنئة من الخطيب إلى أهلى جدة بعد عودته لدورى المحترفين

حرص مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، على توجيه رسالة تهنئة إلى فريق أهلي جدة بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بعد الصعود إلى دوري المحترفين السعودي (روشن).

وحسم أهلي جدة صعوده إلى الدوري السعودي للمحترفين قبل نهاية دوري الدرجة الأولى بـ 4 جولات.

ونشر الأهلي بيانًا لتهنئة أهلي جدة السعودي جاء كالتالي: "خالص التهاني إلى أهلي جدة الشقيق بالعودة إلى مكانه الطبيعي الدوري الممتاز".

وأضاف: "الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء وجماهير الأهلي، يتقدمون بخالص التهاني إلى نادي أهلي جدة الشقيق ومجلس إدارته وجماهيره".

وأتم البيان: "بمناسبة العودة إلى مكانه الطبيعي الدوري الممتاز، متمنيين له التوفيق والمزيد من التقدم والازدهار".