الخميس 04 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسالة تهنئة من الخطيب إلى أهلى جدة بعد عودته لدورى المحترفين

الأهلي المصري والأهلي
الأهلي المصري والأهلي السعودي

حرص مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، على توجيه رسالة تهنئة إلى فريق أهلي جدة بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بعد الصعود إلى دوري المحترفين السعودي (روشن).

وحسم أهلي جدة صعوده إلى الدوري السعودي للمحترفين قبل نهاية دوري الدرجة الأولى بـ 4 جولات.

ونشر الأهلي بيانًا لتهنئة أهلي جدة السعودي جاء كالتالي: "خالص التهاني إلى أهلي جدة الشقيق بالعودة إلى مكانه الطبيعي الدوري الممتاز".

وأضاف: "الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء وجماهير الأهلي، يتقدمون بخالص التهاني إلى نادي أهلي جدة الشقيق ومجلس إدارته وجماهيره".

وأتم البيان: "بمناسبة العودة إلى مكانه الطبيعي الدوري الممتاز، متمنيين له التوفيق والمزيد من التقدم والازدهار".

الكابتن محمود الخطيب الاهلى أهلي جدة السعودي بيتسو موسيمانى

الأكثر قراءة

"البترول" تعلن تثبيت أسعار البنزين ورفع أسعار السولار

غدر الصحاب.. أول صور لشاب قتله صديقه بـ4 طعنات نافذة بالمطرية

"علاقة بين طفل وشقيقته".. النيابة تأمر بضبطِ وإحضار صاحبة قناة بأحد مواقع التواصل الاجتماعي

مصرع 14 شخصًا وإصابة 25 آخرين فى حادث تصادم على طريق الخارجة - أسيوط

مانشستر سيتى يتصدر الدورى الإنجليزى بثلاثية فى شباك وست هام

روجينا بإطلالة سوداء مميزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الأسوانى

النيل الآمن من الرمال المتحركة

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. اختلاف لا خلاف

وائل لطفي

الوحدة فى إطار التنوع

بكر عويضة يكتب: تتويج تشارلز يحدّث نهج إليزابيث

ماجد حبته

.. وبدأ الحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

نورا ناجي.. هُوِيَّة نقيَّة ونجوميَّتان

مدحت بشاى

الإعلام الدينى.. والحوار الوطنى

جلال حمام

صراع المصالح فى السودان

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

بينها «القيادة الجنوبية».. الجيش الإسرائيلى يعلن تعيينات جديدة فى هيئة الأركان

بعد تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل وغزة.. الأسباب والرد والتداعيات

جيش الاحتلال يقرر إغلاق الطرق المؤدية للمستوطنات المحاذية لقطاع غزة