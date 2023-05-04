الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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يوسف الحسينى عن مشاركته فى الحوار الوطنى: نصنع حوارا وليس مبارزات كلامية

يوسف الحسينى
يوسف الحسينى

أوضح الإعلامي يوسف الحسيني، تفاصيل تجربته في أولى جلسات الحوار الوطني، قائلًا: "نصنع حوار وليس مبارزات أو مقارعات كلامية". 

وأضاف "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أننا نتجه للحوار الوطني، ليس لنقف أمام بعضنا في حالة من حالات التضاد، لكن العكس بكامله هو الصحيح، معقبًا: "نحن نقف أمام بعضنا ليس لنثبت من فينا على خطأ، لكننا ذاهبين للجلوس سويًا والحديث والنقاش والتفاهم". 

وتابع: "بما أنني تشرفت بالدعوة إلى جلسة افتتاح الحوار الوطني اليوم، فقد ذهبت في المعاد المقرر، وعلى الرغم من ذهابي في الموعد المحدد، إلا أنني وجدت الكثيرين ممن سبقوني، وهو ما يدل على وجود اهتمام حقيقي بأن الناس تقبل على الحوار الوطني، وأولى جلسات الحوار الوطني". 

وأردف الإعلامي يوسف الحسيني: "شاهدت مجموعة من الرفاق والزملاء الذين لم أراهم منذ 12 سنة منذ عام 2011، ومجموعة أخرى لم أراهم منذ عام 2013، وكنت في غاية السعادة لمقابلتهم ولما جرى بيننا على إثر هذه المقابلات".

 

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