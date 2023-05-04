الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الكاف يخطر المنتخب الأوليمبى بتوقيت قرعة أفريقيا.. وحرب مندوبا عن الفراعنة

المنتخب الأوليمبى
المنتخب الأوليمبى

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في خطاب رسمي الاتحاد المصري بتوقيت قرعة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المقرر إجرائها فى المغرب يوم الجمعة المقبل وهى البطولة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وتقام البطولة الإفريقية في المغرب يونيو المقبل.

 

جاء فى خطاب الكاف أن مراسم القرعة ستنطلق فى السابعة مساء الجمعة بتوقيت القاهرة .

 

وتقرر سفر محمود حرب المدير الإداري للمنتخب الأوليمبي لحضور القرعة مندوبا عن مصر.

 

وقال محمود حرب إن القرعة تقام بنظام  وضع منتخبي مصر والمغرب على رأس المجموعتين وغانا ومالي كل منتخب في مجموعة .. وباقي الفرق : النيجير والكونغو برازافيل والجابون وغينيا يتم وضع كل منتخبين فى مجموعة ..ويصعد من كل مجموعة الأول والثاني يلعبان بنظام المقص لتحديد أول ثلاثة منتخبات للتأهل مباشرة إلى الأولمبياد ويلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة .

 

هذا ولم يكن صعود المنتخب الأوليمبي إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة صدفة أو ضربة حظ، خاصة وأن  التصفيات الإفريقية كانت قوية وساخنة  و قد شهدت خروج منتخبات كبرى مثل: السنغال والكاميرون ونيجيريا والجزائر وتونس وجنوب أفريقيا وبوركينا فاسو ، وتأهل للبطولة الإفريقية مع مصر كل من: المغرب البلد المستضيف والكونغو برازافيل وغينيا وغانا ومالى والجابون  والنيجر.

 

وخاض المنتخب الأوليمبي معسكر خلال الفترة من ٢٧ وحتى ٣٠ أبريل الماضي انتهى بخوض مباراة ودية أمام منتخب الكونغو حقق خلالها الفراعنة الفوز في إطار استعدادات المنتخبين لخوض بطولة إفريقيا تحت ٢٣ عام التي تستضيفها المغرب خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين والمؤهلة بدورها إلى أولمبياد باريس ٢٠٢٤، حيث يتأهل أصحاب المراكز الثلاث الأولى مباشرة.

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