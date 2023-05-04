الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السلطات السعودية تحبط محاولات تهريب كميات من المواد المخدرة فى جازان

مخدر الحشيش
مخدر الحشيش

أحبطت السلطات الأمنية السعودية، محاولات تهريب كميات كبيرة من مادة الحشيش المخدر وأقراص مادة الامفيتامين المخدرة في جازان .


وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان ضبطت محاولة تهريب 360 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان محاولة تهريب (202) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، فضلا عن إحباط محاولة أخرى لتهريب 880 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

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