الأربعاء 03 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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برلماني يكشف دور "التنسيقية" خلال فعاليات الحوار الوطني

محمود بدر
محمود بدر

قال  محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية جزء من البرلمان وموجودة في أكتر من جهة:"أنا من الناس اللي ترى أنه يجب أن يعطى الفرصة لغير الممثلين لاستعراض آرائهم أيضًا".

أضاف بدر خلال حواره مع برنامج الحياة اليوم، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" الأربعاء، أن الحوار الوطني لا يمكن أن يكون على مستوى النخب، فقط، لكن لا بدّ أن يكون هناك مشاركة للمواطن في الشارع المصري.

وتابع "تحركنا في كل الأماكن وعقدنا مئات من الجلسات في القرى والمدينة ونزلنا للفلاحين في القرى والعمال في المصانع".

وتابع "سألناهم ماذا تريدون من الحوار الوطني؟ وتعرفنا على مشاكل في موضوع التضخم وارتفاع الأسعار الناس عندها طموح أن يكون هناك رقابة فعالية في ارتفاع الأسعار وتم تقديمها لإدارة الحوار الوطني لا يوجد محافظة لم يتم الاستماع لها".

شدد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على ضرورة أنه يجب الاستماع للمواطن، كما أنه يجب على النخب أن تضع حلول لهذه المشاكل، لافتًا إلى أن التنسيقية موجودة في كل اللجان:"لنا مقررين مساعدين في أكثر من لجنة ونحن مشاركين بقوة في هذا الحوار".

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