كيف تناولت الصحف الأمريكية زيارة رئيس مجلس النواب الأمريكى لمصر؟

سلطت العديد من الصحف الأمريكية، الأربعاء، الضوء على زيارة رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي في مصر، وحفاوة الاستقبال المصري عن طريق وزير الخارجية سامح شكري بمقر الوزارة.



وبحسب صحيفة يو أس نيوز الأمريكية، فقد التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفدا رفيع المستوى من مجلس النواب الأمريكي برئاسة رئيسه كيفن مكارثي ، وعضوية عدد من رؤساء وأعضاء اللجان من الحزبين الجمهوري والديمقراطي ، بينهم الشؤون الخارجية والخدمات المسلحة والأمن السيبراني والبنية التحتية والموارد الطبيعية والاعتمادات.

أشادت الصحيفة بالعلاقات الاستراتيجية العميقة طويلة الأمد بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن العلاقات الوثيقة والمتعددة الجوانب بينهما.

كما نقلت الصحيفة تأكيدات الرئيس السيسي أن مصر تولي أهمية للتواصل مع قادة الكونجرس الأمريكي، في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين على مختلف المستويات، في ظل التوتر الإقليمي وما ينجم عن ذلك من تحديات متصاعدة ، بالإضافة إلى الوضع الدولي الراهن التي أدت إلى أزمات الطاقة والغذاء والتمويل التي أثرت سلبًا على العديد من البلدان.

دور مصر محوري

ومن جهتها، أشادت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، بالدور المحوري لمصر في ترسيخ الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، كما أكد رئيس مجلس النواب الأمريكي حرص الولايات المتحدة الأمريكية على مواصلة دفع التعاون بين البلدين على مختلف المستويات والمجالات.

وبحسب الصحيفة، فقد تطرق اللقاء إلى سبل استعادة وترسيخ الأمن والسلم الدوليين ومعالجة التطورات ذات الصلة والتطورات والأزمات الإقليمية وخاصة الأوضاع في السودان.

وشددت الصحيفة على أهمية تكثيف الجهود لإيجاد حلول سياسية للأزمات القائمة بما يحفظ وحدة الدول ويصون قدرات الشعوب ويمنع الفوضى والدمار، مؤكدة أن مصر تبذل قصارى جهدها لتعزيز الحوار السياسي السلمي في السودان ووقف إطلاق النار وحماية المدنيين من التداعيات الإنسانية للصراع.

الجهود المصرية في الحفاظ على الهدوء بين الجانبيين الإسرائيلي والفلسطيني

كما سلطت وكالة بلومبرج الأمريكية، الضوء على زيارة مكارثي في مصر، مشيرة إلى أن اللقاء يهدف إلى تعزيز العلاقات ودور مصر المحور لحماية الأمن وانتشار السلام في المنطقة، بالإضافة إلى المباحثات حول الملف الفلسطيني والدور المصري الفاعل للحفاظ على الهدوء بين الجانبين.

وأعرب رئيس مجلس النواب الأمريكي عن تقدير الإدارة الأمريكية للجهود المصرية في هذا الصدد ، منوهاً بدور مصر الفاعل في الحفاظ على الهدوء بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني والدفع باتجاه تنشيط عملية السلام.

وبحسب التقرير فقد تطرق اللقاء أيضا إلى القضية الفلسطينية، مثمناً موقف دور مصر الثابت في هذا الصدد من خلال تحقيق حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية ذات الصلة ، وبالتالي فتح آفاق جديدة للتعايش السلمي، والتنمية والازدهار لجميع شعوب المنطقة.