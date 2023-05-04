أحمد الشرقاوي: جاري دراسة كل المقترحات داخل المحور السياسي للحوار الوطني

قال أحمد الشرقاوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن القضايا تتضمن كل ما هو هام في مصر من الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، لافتًا إلى أن المجلس نجح في تحديد 113 موضوع وقضية للمناقشة خلال 10 أشهر.

وأضاف “الشرقاوي” خلال حواره على هامش الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية الحياة، أن جلسات الحوار الوطني ستكون مذاعة أمام الجميع، معقبًا: "جهزنا لحالة حوار عامة وشاملة وكبيرة نستطيع من خلالها تجهيز جلسات الحوار الوطني لتكون على نفس جدية جلسات مجلس أمناء الحوار الوطني".

وأوضح أن الجلسات ستتضمن سياسيين حاليين بالإضافة إلى سياسيين لم يكونوا موجودين على الساحة، وذلك بهدف استعراض الملفات للوصول إلى توافق فيها، وهو ما يعد مكسب للدولة المصرية.

وأشار إلى أن المقترحات مقسمة إلى نصفين، أحدها مأصلة دستورية وكاملة، وأخرى عبارة اجتهادات شخصية ولكنها غير مكتملة.

وتابع:" نسعي لتوافق مطلوب و جاري دراسة كل المقترحات داخل المحور السياسي".