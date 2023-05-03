أسوان يحوّل تأخره إلى فوز ثمين على المصرى بثلاثية فى الدورى

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان من الفوز على المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز.

وافتتح عبد اللطيف جريندو التسجيل لصالح المصري البورسعيدي في الدقيقة 14 من ركلة جزاء.

بعد 6 دقائق فقط، أدرك محمد حمدي زكي التعادل لصالح أسوان من ركلة جزاء أيضا.

وعاد حمدي زكي ليسجل الهدف الثاني له ولفريق أسوان في الدقيقة 38 بعد كرة "هات وخد" مع أحمد خالد قبل أن ينطلق من منتصف الملعب وينفرد بحارس المصري ويضع الكرة بين قدميه لتسكن الشباك.

وقبل نهاية الشوط الأول، سجل بلال السيد الهدف الثالث لصالح أسوان بعد عرضية رائعة من أحمد خالد قبل أن يتابعها في المباراة.

وارتفع رصيد أسوان بعد هذا الفوز عند 31 نقطة في المركز الحادي عشر وتوقف رصيد المصري عند 36 نقطة في المركز السابع.