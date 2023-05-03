الأربعاء 03 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كرم جبر يكشف أولى قضايا المحور الاقتصادى فى الحوار الوطنى

كرم جبر
كرم جبر

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن التضخم والأسعار على رأس أولويات المحور الاقتصادي في الحوار الوطني الذي بدأت جلساته الافتتاحية مساء الأربعاء ، لافتا إلى أن صفوة شرائح المجتمع سيناقشون هذه القضية.

أضاف جبر في مداخلة مه برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة" أن على الحكومة تقديم بيانات وإحصاءات وأرقام عمل التي اتخذتها الفترة الماضية لكبح جماح التضخم والتحكم في الأسعار للانطلاق من أرضية سابقة وليس من فراغ أو نسمع آراء غير قابلة للتنفيذ.

أوضح أنه سيتم مناقشة القضية رقم واحد التي تشغل المواطنين وهي الأسعار، لافتًا إلى أن هذه قضيه مدرجة من أولويات المحور الاقتصادي.

وحول مشكلات الدولار قال: "في ارتفاعات وانخفاض انخفاضات مجنونة"، معتبرًا قيمة الدولار الحقيقية أقل من قيمته في البنوك بكثير جدا: "في لعبة بتحصل وأيدي خفية في المجتمع".

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