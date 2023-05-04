مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الخميس 4-5-2023

تغيرت مواقيت الصلاة في مصر منذ ما يقرب من أسبوع مع تطبيق التوقيت الصيفي والتي تأخرت فيها الساعة لمدة ساعة كاملة أثرت على مواقيت الصلاة، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم في مصر الخميس 4-5-2023.

مواقيت الصلاة اليوم