مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الخميس 4-5-2023
تغيرت مواقيت الصلاة في مصر منذ ما يقرب من أسبوع مع تطبيق التوقيت الصيفي والتي تأخرت فيها الساعة لمدة ساعة كاملة أثرت على مواقيت الصلاة، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم في مصر الخميس 4-5-2023.
مواقيت الصلاة اليوم
|المدينة
|التاريخ
|فجر
|شروق
|ظهر
|عصر
|مغرب
|عشاء
|القـاهـرة
|2023-05-03
|4:35 ص
|6:10 ص
|12:52 م
|4:29 م
|7:34 م
|8:59 م
|الإسكندرية
|2023-05-03
|4:36 ص
|6:14 ص
|12:57 م
|4:36 م
|7:41 م
|9:7 م
|طنطــا
|2023-05-03
|4:34 ص
|6:10 ص
|12:53 م
|4:31 م
|7:36 م
|9:2 م
|المنصورة
|2023-05-03
|4:31 ص
|6:8 ص
|12:51 م
|4:30 م
|7:35 م
|9:1 م
|الزقـازيق
|2023-05-03
|4:32 ص
|6:8 ص
|12:51 م
|4:29 م
|7:34 م
|8:59 م
|أسيــوط
|2023-05-03
|4:43 ص
|6:15 ص
|12:52 م
|4:24 م
|7:30 م
|8:51 م
|سـوهاج
|2023-05-03
|4:43 ص
|6:14 ص
|12:50 م
|4:21 م
|7:27 م
|8:48 م
|بنى سويف
|2023-05-03
|4:38 ص
|6:12 ص
|12:52 م
|4:28 م
|7:33 م
|8:57 م
|المنـيـا
|2023-05-03
|4:42 ص
|6:15 ص
|12:54 م
|4:27 م
|7:33 م
|8:55 م
|قـــنا
|2023-05-03
|4:40 ص
|6:10 ص
|12:46 م
|4:16 م
|7:22 م
|8:43 م
|أســوان
|2023-05-03
|4:44 ص
|6:13 ص
|12:45 م
|4:11 م
|7:18 م
|8:37 م
|مطـروح
|2023-05-03
|4:47 ص
|6:24 ص
|1:8 م
|4:47 م
|7:52 م
|9:19 م
|الغردقـة
|2023-05-03
|4:32 ص
|6:4 ص
|12:41 م
|4:13 م
|7:19 م
|8:41 م
|الخارجـة
|2023-05-03
|4:51 ص
|6:21 ص
|12:56 م
|4:25 م
|7:31 م
|8:51 م