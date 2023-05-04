الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الخميس 4-5-2023

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

تغيرت مواقيت الصلاة في مصر منذ ما يقرب من أسبوع مع تطبيق التوقيت الصيفي والتي تأخرت فيها الساعة لمدة ساعة كاملة أثرت على مواقيت الصلاة، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم في مصر الخميس 4-5-2023.

مواقيت الصلاة اليوم 

المدينةالتاريخفجرشروقظهرعصرمغربعشاء
القـاهـرة2023-05-034:35 ص6:10 ص12:52 م4:29 م7:34 م8:59 م
الإسكندرية2023-05-034:36 ص6:14 ص12:57 م4:36 م7:41 م9:7 م
طنطــا2023-05-034:34 ص6:10 ص12:53 م4:31 م7:36 م9:2 م
المنصورة2023-05-034:31 ص6:8 ص12:51 م4:30 م7:35 م9:1 م
الزقـازيق2023-05-034:32 ص6:8 ص12:51 م4:29 م7:34 م8:59 م
أسيــوط2023-05-034:43 ص6:15 ص12:52 م4:24 م7:30 م8:51 م
سـوهاج2023-05-034:43 ص6:14 ص12:50 م4:21 م7:27 م8:48 م
بنى سويف2023-05-034:38 ص6:12 ص12:52 م4:28 م7:33 م8:57 م
المنـيـا2023-05-034:42 ص6:15 ص12:54 م4:27 م7:33 م8:55 م
قـــنا2023-05-034:40 ص6:10 ص12:46 م4:16 م7:22 م8:43 م
أســوان2023-05-034:44 ص6:13 ص12:45 م4:11 م7:18 م8:37 م
مطـروح2023-05-034:47 ص6:24 ص1:8 م4:47 م7:52 م9:19 م
الغردقـة2023-05-034:32 ص6:4 ص12:41 م4:13 م7:19 م8:41 م
الخارجـة2023-05-034:51 ص6:21 ص12:56 م4:25 م7:31 م8:51 م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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