كرفانات صحية وتشكيل غرفة أزمة بالمعابر الجنوبية لاستقبال الوافدين من السودان

جهود مكثفة لمحافظة أسوان وإجراءات متخذة بشكل منظم فى ظل أزمة الحرب الجارية بدولة السودان الشقيقة لاستقبال الوافدين منها عبر المعابر الحدودية داخل المحافظة ودعمهم ومساندتهم فى الظروف الصعبة التى يمروا بها، وجاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لتوفير كافة أوجه الدعم للوافدين من السودان.

ومن جانبه كشف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات، والتي من بينها تكليف نائبة المحافظ الدكتورة غادة أبو زيد بالتواجد بموقف كركر الدولى، بجانب تواجد السكرتير العام المساعد العميد ياسر عبد الشافى بمدينة أبو سمبل السياحية، بالإضافة إلى تواجد رئيس مركز ومدينة أسوان، ورئيس مدينة أبو سمبل السياحية بالتواجد بمنفذي قسطل وأرقين، وكذا مرور مدير إدارة الأمن بديوان عام المحافظة على منفذي قسطل وأرقين، فضلاً عن تكليف غرفة العمليات برفع درجة الاستعداد القصوى ومتابعة موقف الوافدين السودانيين، وخاصة متابعة حالة النظافة العامة والحفاظ على البيئة والحالة الصحية.

ولفت محافظ أسوان أنه تم تشكيل خلية أزمة “غرفة عمليات” بمعبري قسطل وأرقين وموقف كركر من كافة القطاعات فور حدوث الأزمة لمتابعة الأحداث بصفة مستمرة، مع تكليف رؤساء المراكز والمدن بالتواجد بمعبرى قسطل وأرقين بالتناوب لمتابعة الموقف، بجانب تكليف القائمين بأعمال المتابعة بإعداد تقرير على مدار الساعة أولاً بأول، وتبليغ غرفة عمليات المحافظة للوقوف على الوضع الراهن، والتغلب على المعوقات فور حدوثها، وهو ما قامت أجهزة المحافظة به فى أكثر من موقف بالتعامل الإيجابي لتلافي، والمتابعة الشخصية للمحافظ للمواقع المختلفة على مدار الساعة.

وذكر أنه تم توفير الدعم اللوجستي بكافة المواقع سواء بمنفذ أرقين حيث تم توفير سيارتى مياه شرب نقية بصفة يومية ، وكذا توفير 2 كرافان صحي، ودورات مياه بعدد 12 عينًا، مع توفير 6 كرفان بقاعدة حمام بلدى، لتلافي سوء الاستخدام والحفاظ على الصحة العامة، وتوفير خطوط مياه لهذه الكرفانات، بجانب توفير 30 عامل للقيام بأعمال النظافة العامة والتخلص الآمن من القمامة، ونقلها للمقالب العمومية، وهو الذي توازى بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر التي قامت بالدفع بسيارات طبية للفحص الطبي على الوافدين، بالإضافة إلى توفير 6 سيارات إسعاف طوارئ، وسيارة إطفاء بإجمالى 4 طن، ومنفذ لبيع المنتجات الغذائية من الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين بحمولة 12 طن لتوفير المواد الغذائية المختلفة بأسعار مخفضة للوافدين ضمن جهود القضاء على الاستغلال المادي لهم.

وأوضح المحافظ أنه فيما يتعلق بمنفذ قسطل فقد تم توفير 50 صندوق للقمامة، وتوفير 3 أتوبيسات لنقل المصريين العالقين بالسودان يومياً لمحطة سكك حديد أسوان بأسعار مخفضة، وكذا توفير 2 سيارة إطفاء بإجمالى 9 أطنان، مع توفير منفذ لبيع المنتجات الغذائية بحمولة 8 طن، وهو الذي تواكب مع تجهيز مقر لغرفة العمليات بموقف كركر الدولي، وتجهيز مطعم لتقديم الوجبات الساخنة، ومكان لانتظار المواطنين بالموقف، مع زيادة معدلات التقييم، والتنسيق مع إدارة المرور لتوجيه كافة الأتوبيسات التابعة للشركات السودانية لتفادي التكدس والزحام.

وتابع أنه بالتنسيق مع المنطقة العاشرة بالهيئة العامة للطرق والكبارى بتمهيد الطريق من المنافذ البرية بقسطل وأرقين إلى موقف كركر، علاوة على تكليف إدارة الحدائق بمتابعة حديقة الموقف، والتنسيق مع مسئولي وزارة النقل لعمل منفذين لحجز تذاكر قطارات السكة الحديد بموقف كركر، وتجهيز 2 أتوبيس داخلى لنقل الوافدين من الموقف إلى محطة أسوان، فضلاً عن توفير 5 عيادات متنقلة بالتنسيق مع مديرية الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الوافدين.

وتابع أنه تكامل مع ذلك التنسيق مع مسئولي النقل "الهيئة العامة لسكك حديد مصر" لرفع درجة الاستعداد القصوى بمحطة القطارات وبشبابيك حجز التذاكر، مع توفير سيارة إسعاف متواجدة بصفة مستمرة أمام المحطة، وكذا التنسيق مع مديرية الأمن بالتواجد بصفة مستمرة بميدان المحطة وذلك تحسباً لأي طوارئ، ولازالت المحافظة مستمرة في تقديم الدعم اللازم فيما يخص النظافة، ومتابعة الحالة العامة، وكذا الحالة الصحية بمعبري قسطل وأرقين والموقف البري الدولي بكركر يومياً.