بكر عويضة يكتب: تتويج تشارلز يحدّث نهج إليزابيث

السبت المقبل، سوف يدخل تتويج الملك تشارلز الثالث، خلفًا لوالدته الملكة إليزابيث الثانية، سجلات التاريخ كيوم متميز، ليس فحسب داخل المملكة المتحدة ودول الكومنولث، بل أيضًا على صعيد يتجاوز حدود القارة الأوروبية، ليشمل العالم ككل. ألم يُقل من قبل إن الشمس لم تكن تغيب عن الإمبراطورية البريطانية؟ بلى؛ ثم أتى لاحقًا زمن رَمى أُناس بين الناس، على امتداد العالم، بريطانيا، بأوصاف تنم عن مقاصد شتى. من ذلك، قول بعضهم إنها بلد «يشيخ» بشكل سريع، أو السخرية من شعارها الشهير بإعطائه وصف «الأسد البريطانى العجوز»، أو الإكثار من ترديد القول إن أكثر من نصف سكانها عجائز يعيشون على حساب دافع الضرائب، فيقبضون مخصصاتهم كل أسبوع من نفقة الضمان الاجتماعى و.. يعمرون طويلًا.

الواقع أن فى بعض ذلك التوصيف للحال البريطانى المعاصر ملامح واقع قائم، والبحث فى مظاهره أمر متاح لكل ناظر يمحص أحوال الأمم، ويدرس أسباب تراجع أمجاد ماض تولى. ثم إن الحديث بوضوح تام عن هكذا واقع مسموح، وليس من عائق يحول دونه، ولا توجد قوانين توقع عقوبات بحق من يمارس الانتقاد، بل على العكس من ذلك، هو حديث يُشجَع عليه، فيدلى أهل العلم، وذوو الرأى الوازن، بوجهات نظرهم فى أسباب مشكلات المجتمع، وما يطفو على السطح من سلبيات. مع ذلك، ربما يفيد التذكير بأن إطلاق أوصاف كتلك على بريطانيا، تحديدًا من خارجها، لم يك بريئًا فى الأحوال كلها. فقد مورس زعيق كهذا، خصوصًا خلال ستينيات، ثم سبعينيات القرن الماضى، من قبل قوى وتكتلات سياسية، وفق هوى سياسى محض، إما بقصد التشكيك المطلق فى إمكانية نهوض يعيد الوهج للدور البريطانى، أو بغرض شماتة كانت مجرد اجترار لكلام إنشائى، لم يُسمن هزيل البدن، وما أطعم الفقير الجائع.

مظاهر الجمع بين تحديث أساليب آل وندسور فى التعامل مع مقتضيات الواقع المعاصر، والتجديد المتفق مع متطلبات الزمن الحديث، وبين الإبقاء على معظم تقاليد اعتلاء العرش البريطانى، سوف تتجلى بوضوح خلال مراسم التتويج، التى تبدأ منذ السادسة من صباح نهار الأرجح أنه سيكون مشحونًا بتدفق عواطف تجيش بها صدور الغالبية العظمى من شعوب الجزر البريطانية، تجاه الأسرة الملكية. بين تلك المظاهر، التى سيلاحظها ملايين الناس، داخل بريطانيا وخارجها، أن الملك تشارلز الثالث، وقرينته الملكة كاميلا، سوف يستقلان عربة من الماس صُممت فى أستراليا عام ٢٠١٢ خصيصًا لمناسبة اليوبيل الماسى للملكة إليزابيث الثانية، بدلًا من عربتها الذهبية، التى أقلتها يوم تتويجها فى السادس من فبراير «شباط» عام ١٩٥٢، كما استقلها من قبل والدها الملك جورج السادس نهار تُوج فى الثانى عشر من مايو «آيار» سنة ١٩٣٧، بعد تنازل شقيقه الملك إدوارد الثامن نتيجة إصراره على الزواج بواليس سيمبسون، وهى سيدة مجتمع أمريكية وقع فى غرامها رغم معرفته بوضعها الاجتماعى، إذ فى ذلك الزمان، لم يكن مقبولًا أن يتزوج عاهل المملكة المتحدة بامرأة سبق لها الطلاق، وتسعى للطلاق من زواجها الثانى.

العربة الماسية سوف تقل الملك تشارلز والملكة كاميليا من قصر باكنجهام إلى كنيسة ويستمنستر التى شهدت تتويج ملوك بريطانيا منذ العام ١٠٠٦، وتشارلز الثالث هو الملك الأربعون الذى يُتوج فى رواقها التاريخى. لكن مظاهر تحديث نهج الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، ليست تقتصر على مجرد استبدال عربة، بل ثمة الأهم من ذلك كثيرًا. خذ، مثلًا، أن تشارلز الثالث أول ملك يرأس الكنيسة الإنجليكانية، ويحضر تتويجه ممثلو الديانات الإبراهيمية الثلاث، ويكون لكل منهم دور خلال المراسم، بعدما كان هكذا حضورًا مقتصرًا فى السابق على أسقف كانتربيرى. ثانيًا، هناك أيضًا التوجيه بأن تبث مراسم التتويج، عبر الإذاعة والتليفزيون، بلغات اسكتلندا، وويلز، وأيرلندا، إلى جانب الإنجليزية.

تلك جوانب من سمات تحديث تشارلز الثالث لأساليب التاج البريطانى. بيد أن التحديث المهم جدًا سوف يتجلَّى بوضوح أكثر من خلال إدارة ملك مثقف، يمتلك تجربة ذات جذور متينة، لشئون مملكته فى الداخل وفى الخارج، مع احترام لمبدأ أن وزراء حكومته المُنتَخبين هم مَن يدير البلاد، لأنه يبقى فوق مستوى التدخل اليومى بكل صغيرة وكل كبيرة. ضمن هذا السياق، من المُرجح أن تشهد علاقات بريطانيا على الصعيد الدولى تقدمًا سوف تتضح أبعاده الإيجابية لاحقًا فى مجالات وحقول عدة.

نقلًا عن الشرق الأوسط