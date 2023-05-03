ناجى الشهابى: هناك تحديات ضخمة تواجهنا والحوار الوطنى فرصة لوضع أفكار تخدم الدولة

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن الحوار الوطني ليس رفاهية، وهو ليس مجالًا لوضع الشروط، ولكن على الجميع أن يعمل ويطرح الأفكار لأجل المجتمع.

وأضاف، خلال الجلسة النقاشية الثانية في الحوار الوطني، أن هناك تحديات ضخمة تواجه الدولة المصرية، ويجب على الجميع أن يعمل معًا من أجل الوصول إلى حلول جذرية للمشكلات، منوهًا بأن الحوار الوطني فرصة لوضع أفكار تخدم الدولة وتحل المشكلات.

ولفت إلى أن الأحزاب هي تجمعات جماهيرية تعمل لرفع المعاناة عن الناس، مشيرًا إلى أنه يستهدف من خلال المشاركة في الحوار الوطني وضع نظام انتخابي صحيح يمكن الأحزاب من التواجد في البرلمان.

وانطلقت فعاليات "الجلسة الافتتاحية لبدء جلسات الحوار الوطني"، اليوم الأربعاء، بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.

وتُشارك بها كافة فئات الشعب المصري على طاولة واحدة، لمناقشة العديد من القضايا والمقترحات المقدمة بهدف الوصول إلى مخرجات لصالح المواطن المصري، وتكون بمثابة خطوة فارقة في مسيرة البناء نحو الجمهورية الجديدة، بداية مرحلة جديدة تتضمن جلسات نقاشية.

واتخذ مجلس الأمناء على مدار الأشهر الماضية، خطوات وجهودًا جدية في تلك المرحلة على مدار 23 اجتماعًا وانعقادًا دائمًا، لنصل من خلالها لمرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني بانطلاق الجلسات النقاشية.