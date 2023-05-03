الأربعاء 03 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سيد عبد العال: تحمّسنا للمشاركة فى "الحوار الوطنى" بعد دعوة الرئيس

سيد عبد العال
سيد عبد العال

قال سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، إن حزبه من دعاة الحوار، لافتًا إلى أننا في الحزب لا نعتقد أن لدينا حلولا كاملة، منوها إلى أن التنافس بين الأحزاب الهدف منه تقديم الحل والمقترح الأفضل لصالح البلد.

أضاف عبدالعال، خلال ثاني جلسات النقاش في الحوار الوطني: "شاركنا في الحوار الوطني كحزب؛ لأنه من الضروري جدا يكون في حوار حول القضايا الوطنية"، منوها أن الأحزاب عليها أن تتوافق على الحلول للوصول إلى الأفضل، والذي يخدم البلد.

وتابع "هذا الحوار دعا إليه الرئيس السيسي بنفسه، لذلك تحمّسنا جدا للمشاركة ونعتقد أن إحدى نتائج الحوار المهمة هى إعمال الدستور، وفتح الطريق نحو دولة مدنية حديثة".

ولفت إلى أننا بحاجة إلى حوار يستطيع وضع برنامج عمل وطني يعالج كافة القضايا التي نعاني منها، ويكون بوابة للدخول للجمهورية الجديدة.

وأردف: "لا نرى نفسنا أقلية كحزب، ولكننا جزء من الجماعة الوطنية ونبحث عن تقديم حلول باستمرار تخدم المجتمع".

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