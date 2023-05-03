باسل عادل: يجب أن يكون فى الحوار الوطنى معارضة مسئولة وليست مزايدة

قال باسل عادل، السياسي والبرلماني السابق، إن الدولة المصرية اليوم تنتقل إلى مرحلة تاريخية مهمة وهي قوة الشرعية، والتي يقصد بها قوة أرواح وانتماء المواطنين لوطنهم، معبرًا: "أرواح المصريين عند اتحادها تغير التاريخ".

فعاليات جلسات الحوار الوطني

وتقدم باسل عادل، خلال إلقاء كلمته بالجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، بجزيل الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على هذه الفرصة العظيمة التي منحها للجميع والمتمثلة في الحوار الوطني.

وأكد، أنه يجب أن يكون في الحوار الوطني معارضة مسئولة وليست مزايدة، من أجل النهوض بالوطن والوقوف على حل الأزمات التي نشدها الآن، حتى نصل إلى ملامح الجمهورية المدنية الجديدة.

أهداف الحوار الوطني

وتابع: "الدولة المصرية لا تستحق من مواطنيها مزايدة في لحظة احتياج، نقف اليوم على أرض وطنية وننشر روح الود والسلام والغفران".

مخرجات الحوار الوطني

وذكر، أن الإصلاح السياسي هو القاطرة للإصلاح الاقتصادي، لذا يجب أن يكون الحوار الوطني هدفه إصلاح الشأن السياسي لتصلح باقي المحاور، معبرًا: "لأول مرة في التاريخ العدالة متكافأة فالجميع بحاجة ملحة لهذا التجمع السياسي الاقتصادي الاجتماعي".

وانطلقت فعاليات "الجلسة الافتتاحية لبدء جلسات الحوار الوطني"، اليوم الأربعاء، بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.

ويُشارك بها كافة فئات الشعب المصري على طاولة واحدة، لمناقشة العديد من القضايا والمقترحات المقدمة بهدف الوصول إلى مخرجات لصالح المواطن المصري، وتكون بمثابة خطوة فارقة في مسيرة البناء نحو الجمهورية الجديدة، بداية مرحلة جديدة تتضمن جلسات نقاشية.

واتخذ مجلس الأمناء على مدار الأشهر الماضية، خطوات وجهود جدية في تلك المرحلة على مدار 23 اجتماعًا وانعقادًا دائمًا، لنصل من خلالها لمرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني بإنطلاق الجلسات النقاشية.