دعا إليه الرئيس السيسي في أبريل 2022.. رحلة الحوار الوطني من الدعوة للانعقاد

احتفاء واسع بين السياسيين بانطلاق أولى فعاليات الحوار الوطني اليوم الأربعاء، كما أشاد المواطنون على وسائل التواصل الاجتماعي بانطلاق الحوار الوطني الذي يأتي في مرحلة هامة من عمر الوطن.

الحوار الوطني دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 26 أبريل 2022، تحت شعار "مساحات مشتركة"، وذلك بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.

امتدت التحضيرات للحوار الوطني على مدار عام كامل، إذ شهد مسار التحضير لجلسات الحوار أرقاماً هامة لها دلالات تؤكد تمثيل كل الأطراف، وتمتع اللجان والجلسات بتنوع في الآراء.



ووفقاً لما أعلنه مجلس الأمناء بالجلسة الافتتاحية جاءت الأرقام كالتالي:

- هناك 21 عضواً بمجلس أمناء الحوار الوطني.

- الحوار الوطني يتضمن 3 محاور رئيسية للحوار (سياسي - اقتصادي - اجتماعي).

- هناك 23 اجتماع لمجلس الأمناء بالمرحلة التحضيرية.

- هناك 44 مقررا ومقرر مساعد بلجان الحوار.

- هناك 19 لجنة فرعية.

- هناك 113 قضية مطروحة للنقاش.

- هناك 250 ساعة عمل لمجلس الأمناء.

- هناك 2000 ساعة عمل لأعضاء الأمانة الفنية.

- هناك 180 ألف استمارة مقترح تلقتهم الأمانة عبر الموقع الإلكتروني.

جدير بالذكر أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد جلسات الحوار الوطني بين كافة أطياف المجتمع جاء منذ ما يقرب من عام، واستغرق في تحضيراته أشهر ليخرج ممثلًا لمصر بصورة مشرفة ويحقق النتائج المرجوة منه.

وكانت حالة من الاحتفاء قد سيطرت على وسائل التواصل الاجتماعي بعد انطلاق جلسات الحوار الوطني إذ يعول المصريون على أن يخرج الحوار الوطني بقرارات ومخرجات تصب في صالح البلاد، لذا تصدر الحوار الوطني محركات البحث عقب انطلاقه بدقائق.