الأربعاء 03 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق مبادرة 100 مليون شجرة في مراكز شباب دمياط

دمياط
دمياط

وجه دكتور وليد الشاذلي مدير مديرية الشباب والرياضة، بمتابعة زراعة الأشجار بنطاق مديرية الشباب والرياضة بدمياط ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة على مستوى الجمهورية .

دشنت المبادرة الرئاسية للتشجير "100 مليون شجرة"، وتستهدف الإهتمام بالبعد البيئى، ضمن الخطة الشاملة لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك لتوفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للمواطن المصرى.

وتأتى أهم أهداف المبادرة الرئاسية، زيادة الرقعة الخضراء على مستوى الجمهورية، خاصة وأن لها العديد من العوائد البيئية والاقتصادية والاجتماعية، كما أنها تبرهن على حرص الدولة المصرية على تحقيق وتطبيق نظم الاستدامة البيئية، ورؤيتها فى ضرورة العمل المشترك سواء داخلياً أو خارجياً للتعامل مع ملف المناخ وإيجاد الحلول الكفيلة لمواجهة التداعيات السلبية للتغيرات المناخية على مختلف نواحى الحياة.

حيث قامت إدارة فرع  دمياط بمتابعة مراكز شباب  " شطا والعدلية والشعراء وغيط النصاري ومدينة دمياط " التى اشتركت في المبادرة  ومعاينة للأشجار التى تسلمتها المراكز التابعة لها لغرسها بمحيط ونطاق هذه المراكز.

محافظ دمياط دمياط محافظة دمياط منال عوض أشجار

الأكثر قراءة

رسميًا.. CAF يقرر إيقاف شريف إكرامى لمدة شهرين

وزير التعليم يكشف التفاصيل النهائية لتصحيح أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023

وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة: لا تقلقوا من الامتحانات.. ذاكرت ربنا هيوفقك

وزير التعليم: إجراء تعديل على أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023

إزالة 27 حالة تعدِ على أملاك الري والسكة الحديد بالقليوبية

أكتوبر الجديدة: شن ضبطية قضائية على الوحدات السكنية المخالفة للقانون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. اختلاف لا خلاف

وائل لطفي

الوحدة فى إطار التنوع

بكر عويضة يكتب: تتويج تشارلز يحدّث نهج إليزابيث

ماجد حبته

.. وبدأ الحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

نورا ناجي.. هُوِيَّة نقيَّة ونجوميَّتان

مدحت بشاى

الإعلام الدينى.. والحوار الوطنى

جلال حمام

صراع المصالح فى السودان

أمل زيادة

شقى السينما المصرية

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

بينها «القيادة الجنوبية».. الجيش الإسرائيلى يعلن تعيينات جديدة فى هيئة الأركان

بعد تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل وغزة.. الأسباب والرد والتداعيات

جيش الاحتلال يقرر إغلاق الطرق المؤدية للمستوطنات المحاذية لقطاع غزة