انطلاق مبادرة 100 مليون شجرة في مراكز شباب دمياط

وجه دكتور وليد الشاذلي مدير مديرية الشباب والرياضة، بمتابعة زراعة الأشجار بنطاق مديرية الشباب والرياضة بدمياط ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة على مستوى الجمهورية .

دشنت المبادرة الرئاسية للتشجير "100 مليون شجرة"، وتستهدف الإهتمام بالبعد البيئى، ضمن الخطة الشاملة لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك لتوفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للمواطن المصرى.

وتأتى أهم أهداف المبادرة الرئاسية، زيادة الرقعة الخضراء على مستوى الجمهورية، خاصة وأن لها العديد من العوائد البيئية والاقتصادية والاجتماعية، كما أنها تبرهن على حرص الدولة المصرية على تحقيق وتطبيق نظم الاستدامة البيئية، ورؤيتها فى ضرورة العمل المشترك سواء داخلياً أو خارجياً للتعامل مع ملف المناخ وإيجاد الحلول الكفيلة لمواجهة التداعيات السلبية للتغيرات المناخية على مختلف نواحى الحياة.

حيث قامت إدارة فرع دمياط بمتابعة مراكز شباب " شطا والعدلية والشعراء وغيط النصاري ومدينة دمياط " التى اشتركت في المبادرة ومعاينة للأشجار التى تسلمتها المراكز التابعة لها لغرسها بمحيط ونطاق هذه المراكز.