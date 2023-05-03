4 كيلو هيروين ومليون جنيه.. كواليس خناقة بواب و3 رجال في أكتوبر

تسببت مشاجرة بين حارس عقار ومستقلي سيارة ملاكي في الكشف عن عصابة خطرة ونشاطهم المشبوه بالاتجار في الهيروين بعدما اطلقوا النيران على حارس العقار وفروا هاربين.

ونجحت قوات الأمن بأكتوبر في القبض على المتهمين بعد مطاردة مثيرة وعثر بحوزتهم على كمية كبيرة من المواد المخدرة ومبلغ مالي ضخم.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا بسماع دوي إطلاق أعيرة نارية في الحي الثامن وسقوط مصاب، وفور اخطار اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة الانتقال الى مسرح الواقعة لبيان ملابسات الواقعة، انتقلت قوة أمنية الى مسرح الواقعة وتبين العثور على حارس عقار "بواب" ملقى على الارض مصابا بطلق ناري فتم نقله الى المستشفى لاسعافه.

وأشارت تحريات اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 شباب وسيدة بعد تشاجرهم مع المجني عليه (حارس عقار) حيث تبين أنه اثناء توقفهم بسيارة ملاكي أمام العقار محل عمله طالبهم بالانصراف إلا انهم رفضوا.

وتبين من تحريات العقيد عمرو حجازي، مفتش مباحث قطاع أكتوبر، أن مشادة كلامية نشبت بين الطرفين وتطور الامر الى مشاجرة أنهاها أحد المتهمين باخراج سلاح ناري وإطلاق الرصاص منه صوب حارس العقار وعندما سقط غارقا في دمائه فروا هاربين.

ونشرت مباحث الجيزة عدة أكمنة ثابتة ومتحركة استهدفت المتهمين ونجحت قوة أمنية قادها المقدم أحمد السويركي رئيس مباحث قسم أول أكتوبر في القاء القبض على المتهمين الأربعة وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على كمية كبيرة من مخدر الهيروين الخام وزنها 4 كيلو جرام ومبلغ مالي قدره مليون جنيه.

وبمواجهتهم اعترفوا بالإتجار في المواد المخدرة وأن كمية الهيروين المضبوطة أعدوها للتوزيع على عملائهم من تجار التجزئة والمبلغ المالي حصيلة نشاطهم المشبوه كما اعترفوا ان السيدة زوجة أحدهم.

وتم تحرير المحضر اللازم وأحيل الى النيابة العامة التي تولت التحقيق.