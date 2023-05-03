مصر على رأس المجموعة.. نظام قرعة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “CAF” عن تفاصيل عملية سحب قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024” والتي ستُقام في المغرب.

وبحسب خطاب من “كاف”، للاتحادات المحلية المشاركة في البطولة، فإن منتخبي مصر والمغرب سيكونان على رأس المجموعتين الأولى والثانية، بصفتهما بطل النسخة السابقة، والمستضيف، على الترتيب.

وتم وضع منتخبي غانا ومالي في التصنيف الثاني، حيث سيتواجد كل منتخب في المجموعة الأولى أو الثانية، بحسب القرعة.

أما منتخبات النيجر وغينيا والكونغو والجابون، فتم تصنيفهم في المستوى الثالث، حيث سيتم توزيعهم على المجموعتين الأولى والثانية أيضًا.

وتُقام قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، يوم الجمعة المقبل 5 مايو، في العاصمة المغربية الرباط.

وتُقام بطولة كأس الأمم الأفريقية في المغرب، خلال الفترة من 24 يونيو إلى 8 يوليو 2023.

كشف الاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف”، عن تفاصيل عملية سحب قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024” والتي ستُقام في المغرب.

وبحسب خطاب من “كاف”، للاتحادات المحلية المشاركة في البطولة، فإن منتخبي مصر والمغرب سيكونان على رأس المجموعتين الأولى والثانية، بصفتهما بطل النسخة السابقة، والمستضيف، على الترتيب.

وتم وضع منتخبي غانا ومالي في التصنيف الثاني، حيث سيتواجد كل منتخب في المجموعة الأولى أو الثانية، بحسب القرعة.

أما منتخبات النيجر وغينيا والكونغو والجابون، فتم تصنيفهم في المستوى الثالث، حيث سيتم توزيعهم على المجموعتين الأولى والثانية أيضًا.

وتُقام قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، يوم الجمعة المقبل 5 مايو، في العاصمة المغربية الرباط.

وتُقام بطولة كأس الأمم الأفريقية في المغرب، خلال الفترة من 24 يونيو إلى 8 يوليو 2023.