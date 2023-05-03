طعنة نافذة بالصدر.. أول صور للشاب ضحية الدفاع عن جاره بالساحل

حصل «الدستور» على صور المجني عليه ويدعى «جابر علي» الذي قتل على يد شخص بطعنة نافذة بالصدر بالساحل أثناء تدخله لفض مشاجرة نشبت بين جاره والمتهم.

تفاصيل الواقعة

البداية كانت بتلقي قسم شرطة الساحل بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب في العشرينات يدعى جابر علي، على الفور انتقل رجال الأمن لمكان البلاغ وبالتحريات وسؤال شهود العيان تبين أن المتهم سدد للمجني عليه طعنه نافذة في الصدر بعدما تدخل لفض مشاجرة نشبت بسن المتهم وإحدى جيرانه.

تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الجريمة وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة سير التحقيقات والتي قررت حبس المتهم 4 أيام، وجددها قاضي المعارضات 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

المجني عليه

المجني عليه

المجني عليه

المجني عليه