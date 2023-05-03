عميد كلية الدراسات الإسلامية بالأزهر: لا يصح إفشاء أسرار البيت للأصدقاء

قالت الدكتورة حنان عبدالعزيز، عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، يجب أن نستغل مواقع التواصل الإجتماعي بطريقة صحيحة بإقامة أمور توعوية.

أضافت الدكتورة حنان عبدالعزيز، الأربعاء، خلال حلقة جديدة من برنامج "البيت" المذاع عبر قناة "الناس"، لا يصح إفشاء أسرار البيت للأصدقاء، ولكن يجب علينا أن نحكي تجاربنا في تربية أبنائنا كي يستفيد الأخرين، وأن نعطي النصائح للآخرين بشكل غير مباشر.

أوضحت عبدالعزيز أنه كثيرًا ما يتم استخدام وسائل التواصل الإجتماعي بطريقة سلبية، فعند عرض أي مشكلة زوجية مواقع التواصل الإجتماعي نرى تعليقات سلبية تهد المنزل، ولا نرى أي تعليقات أخرى عقلانية توحي بشيء من العقل بأن يلتمس المرء لأخيه سبعين عذرًا.

وتابعت "أعتب على البنات المثقفات الواعيات، أنها المتفرض أن تعرف أنها ستدخل منزلًا تعرف جيدًا ما فيه من أمور جيدة وأمور سيئة، فيجب علها أن تكون متفهمة أن أتقبل هذا الأمر، وقبل أن تستعشر المشكلة يجب ان تجد لها حلًا سريعًا.