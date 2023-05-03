الأربعاء 03 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

المنظمة العربية لحقوق الإنسان تشارك في فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استجابت المنظمة العربية لحقوق الإنسان لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني، لحضور فعاليات الجلسة الافتتاحية التي انطلقت ظهر اليوم الأربعاء.

وشارك في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني كل من علاء شلبي، رئيس مجلس أمناء المنظمة، وأحمد رضا طلبة مدير الوحدة القانونية بالمنظمة والذي اختارته المنظمة ممثلاً عنها في فعاليات لجنة حقوق الإنسان المنبثقة عن لجنة الإصلاح السياسي بالحوار،  والذي شارك في الجلسات التحضيرية الخاصة بمحور حقوق الإنسان.

وتشرفت المنظمة في أكتوبرالماضي باختيار مجلس أمناء الحوار الوطني للدكتورة نيفين مسعد عضو مجلس أمناء المنظمة لتولي مسئولية المقرر العام للجنة حقوق الإنسان بالحوار.

وتسعى المنظمة من خلال مشاركتها في الحوار الوطني في مصر إلى توفير خبراتها السابقة في جولات الحوارات الوطنية المماثلة التي شهدتها بعض البلدان العربية، واقتراح المقاربات المناسبة لإدماج حقوق الإنسان كمكون أساسي في الحوارات الوطنية، وحجر زاوية في الإصلاح السياسي، بالإضافة إلى تقديم مقترحاتها ذات الطبيعة العملية لتعزيز خطوات تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان في مصر، والتي توليها المنظمة أهمية خاصة باعتبارها دولة المقر.

وانطلقت، اليوم الأربعاء،  الجلسة الافتتاحية لجلسات الحوار الوطني، بقاعة مؤتمرات "أرض المعارض" بالقاهرة، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منذ إطلاقه وثيقة الحوار الوطني، حول أولويات العمل الوطني والمشاركة الفعالة من خلال مساحات مشتركة لمختلف أطراف المجتمع كافة، بما يدعم مسيرة التنمية ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي دولة رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والسفراء ورؤساء الأحزاب السياسية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والاتحادات والنقابات العامة والمجتمع المدني والصحفيين والإعلاميين وعدد من الشخصيات العامة.

الجلسة الافتتاحية الجلسات التحضيرية الحوار الوطنى الدكتورة نيفين مسعد الدكتور مصطفى مدبولي الشخصيات العامة المنظمة العربية لحقوق الإنسان

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