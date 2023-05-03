الأربعاء 03 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 20 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة في دمياط

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تمكنت الأجهزة المختصة من إزالة ٢٠ حالة تعد على أملاك الدولة بنطاق مركز ومدينة  كفر البطيخ، وذلك بعدد ١٢ حالة تابعة لولاية الموارد المائية والرى و٧ حالات تابعة لولاية الإدارة العامة لصرف دمياط وحالة أخرى تتبع هيئة الطرق والكبارى بمساحة اجمالية ٢٥٦٥ متر مربع، وذلك خلال الحملات المُنفذة اليوم ضمن الموجة الـ٢١ فى مرحلتها الأولى.

وفى السياق ذاته، أكدت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط استمرار تلك الجهود لتحقيق المستهدف تنفيذه خلال الموجة، مشيرة إلى أنه تم إزالة ١٠٦ حالة تعدى على أملاك الدولة بمناطق مختلفة على مساحة ١٧٢٣٩م٢ وذلك منذ الإعلان عن انطلاق الموجة مطلع الأسبوع الجارى.

وذكرت " المحافظ " أنه يتم متابعة الموقف الخاص بهذا الملف بشكل دورى، مؤكدة على أهمية التنسيق بين كافة الجهات لنجاح تلك الجهود لاسترداد أملاك الدولة ومنع اى حالات تعدى عليها وأيضا الحفاظ على الرقعة الزراعية وتطبيق القانون وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن .

محافظ دمياط دمياط أحداث دمياط أملاك الدولة

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