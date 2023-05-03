الأربعاء 03 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع سائق وإصابة آخر في حادث تصادم بالبحيرة

حادث تصادم
حادث تصادم

لقى سائق مصرعه في الحال، بينما أصيب آخر بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، جراء انقلاب جرار زراعي يحمل القمح، بمياه ترعة الحاجر بطريق حوش عيسى - الدلنجات بمحافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة حوش عيسى، بوقوع حادث انقلاب جرار زراعي يسحب 2 كساحة تحمل 2 كومباين لحصاد القمح، بطريق الدلنجات - حوش عيسى فى مياه ترعة الحاجر، مما نتج عنه وفاة شخص وإصابة أخر بكدمات وسحجات وكسور متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلهما إلى مستشفى حوش عيسى المركزي.

أسفر الحادث عن مصرع محمد إبراهيم أبو الديار، سائق، وإصابة ياسين عادل شحت، 25 عاما، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى حوش عيسى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، والمصاب لذات المستشفى، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

وقام طاقم الحماية المدنية بانتشال الجرار والكومباين من المجري المائي، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابها وملابساتها.

الأكثر قراءة

عمرو موسى: الرئيس السيسى أول من أثار قضية تجديد الفكر الدينى

الحكومة تحسم مصير الطلاب المصريين العائدين من السودان

أمين "حماة الوطن" بالإسكندرية: انطلاق الحوار الوطني خطوة فارقة في تاريخ مصر

لدعم "حياة كريمة".. قافلة طبية تفحص 866 مواطنا بمركز طنطا في الغربية

جامعة المنصورة تستضيف مؤتمر "الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والرعاية الصحة"

المنيا تستقبل وفدا من وزارات التنمية المحلية والاتصالات والإنتاج الحربي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

الخريف العربى الأسود: تغريب الجماهير الغفيرة

محمد رفعت

النوم المفقود!

حسين دعسة

ما بعد بيان "تشاورى عمان" الأولوية إنهاء الأزمة السورية والتعاون العربى والدولى

مؤمن المحمدي

وكأن شيئًا لم يكن

محمد العسيري

تجليات تترات دراما رمضان

أشرف عبدالشافي

سلامتك يا عصفور .. صنع الله إبراهيم وأنسى الحاج.. خفايا التجربة الأنثوية

إبراهيم داود

دور الثقافة فى حماية المجتمع

نيت كون يكتب: نظرة مبكرة على انتخابات 2024 الأمريكية

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

بينها «القيادة الجنوبية».. الجيش الإسرائيلى يعلن تعيينات جديدة فى هيئة الأركان

بعد تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل وغزة.. الأسباب والرد والتداعيات

جيش الاحتلال يقرر إغلاق الطرق المؤدية للمستوطنات المحاذية لقطاع غزة