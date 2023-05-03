نصائح للنساء الحوامل لإدارة أعراض الحمل الشائعة

هناك العديد من النساء اللائي يشعرن أيضًا بالقلق وعدم الارتياح بشأن التغييرات العديدة التي سيواجهنها في الحمل الأول، يمكن لبعض الإجراءات البسيطة أن تساعد النساء على التمتع بحمل أكثر راحة وتخفيف أي مخاوف خاصة في الثلث الثالث من الحمل وهو الوقت الذي تعاني فيه الكثير من النساء من عدم الراحة الجسدية ومن صعوبة النوم إلى آلام الظهر، ويمكن أن يكون الشعور بالراحة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة تحديًا كبيرًا.

لذا نوضح بعض النصائح للدكتورة جوبا طبيبة نساء وتوليد وفقًا لتقرير تم نشره عبر موقع .hindustantimes .

إدارة الحموضة المعوية

الحموضة المعوية هي إزعاج شائع تعاني منه النساء الحوامل خلال الأشهر الثلاثة الأولى والشهر الأخير من الحمل، ومع ذلك هناك بعض النصائح المفيدة التي يمكن أن تخفف الأعراض، يوصى بتجنب الأطعمة الحارة والدهنية والحمضيات التي يمكن أن تسبب حرقة المعدة، يمكن أن يساعد الجلوس في وضع مستقيم بعد الوجبة في منع ارتجاع الطعام إلى المريء، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يساعد تناول عشاء مبكر وممارسة النشاط البدني بعد الوجبات على الهضم وتقليل حرقة المعدة. يمكن أن تساعد هذه الإجراءات البسيطة النساء الحوامل على التحكم في حرقة المعدة والحصول على تجربة حمل أكثر راحة.

كثرة التبول

التبول المتكرر أمر شائع خلال الأشهر الأولى من الحمل عندما يضغط الرحم على المثانة ، وفي الشهر الأخير عندما ينزل رأس الطفل إلى الحوض. ومع ذلك ، من المهم استشارة طبيب التوليد لاستبعاد عدوى البول التي يمكن أن تسبب أيضًا كثرة التبول.

آلام الظهر أثناء الحمل

خلال فترة الحمل ، يمر الجسم بعدة تغييرات ، أحدها ارتخاء المفاصل والأنسجة الضامة التي تدعم العظام. هذا يمكن أن يؤدي إلى الأوجاع والآلام ، خاصة في الظهر.

ومع ذلك ، هناك العديد من النصائح التي يمكن أن تساعد في تخفيف الانزعاج، حيث يوصى باستخدام الكراسي مع دعم ظهر جيد للحفاظ على وضعية مناسبة، يمكن أن يساعد ارتداء أحذية جيدة ومستقرة أيضًا في توزيع وزن الجسم بالتساوي وتقليل الضغط على الظهر بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يساعد الانخراط في ممارسة التمارين الرياضية بانتظام في تقوية العضلات وتحسين المرونة ، مما يقلل في النهاية من فرص التعرض لآلام الظهر أثناء الحمل.

مخاض كاذب

مع اقتراب موعد الولادة ، قد تواجهين تقلصات غير منتظمة في أسفل البطن لا تدوم طويلاً. تُعرف هذه بانقباضات براكستون هيكس. حاولى أن تمشي قليلًا ، وحرّك وضعيتك ، وخذ حمامًا مريحًا ، واشرب كميات جيدة من الماء.

التعامل مع القلق

مع اقتراب موعد ولادتك ، من الشائع أن تشعر النساء الحوامل بالقلق بشأن عملية الولادة لذا يُنصح بمناقشة الولادة ورفيق الولادة وخيارات تخفيف الآلام مع الطبيب.، يمكن أن يكون التحدث إلى نساء أخريات مررن بتجارب إيجابية مفيدًا أيضًا ، ومن الضروري الحفاظ على موقف إيجابي. تعتبر الاستشارات المنتظمة مع طبيب التوليد وتناول فيتامينات ما قبل الولادة والحصول على التطعيمات وإجراء الموجات فوق الصوتية أمرًا ضروريًا لرحلة حمل آمنة وصحية. يمكن أن تساعد هذه التدابير في تخفيف القلق وضمان تجربة حمل سلسة ومريحة.

النظام الغذائي

الفصل الثالث معروف بزيادة حرقة المعدة. وذلك لأن المعدة يتم دفعها إلى صدرك عن طريق الرحم المتنامي. لتجنب حروق القلب ، تناول وجبات صغيرة متكررة ، وخفض مستوى التوابل في الأطعمة. زد من تناول الأطعمة غير المطهية مثل الخضار والفواكه على شكل سلطات وعصائر وعصائر، لا تتناولي كل شيء وتناولي الطعام لشخصين ، فزيادة الوزن المفرطة وانخفاض السعرات الحرارية ، كلاهما يضر بطفلك.

حركات الطفل

تأكدي من أن طفلك يتحرك 10 مرات في اليوم على الأقل.

أخيرًا استرخِ واستمتعى بحملك، استمتعى بوقتك مع طفلك بداخلك.