حبس المتهمين بإدارة صفحة إلكترونية لبيع أدوية مخدرة ومهربة

أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين القائمين على إدارة صفحة عبر «فيسبوك»، لبيع أدوية مخدرة ومهربة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت من المباحث سرعة التحريات حول النشاط الإجرامي للمتهمين، لاستكمال التحقيقات.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على شخصين، متهمين بإدارة صفحة عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لبيع وترويج الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة والمهربة والمحظور تداولها، لتحقيق أرباحا غير مشروعة، وبالتحريات تبين أنهما مقيمان بنطاق محافظتي القليوبية والدقهلية، وعثر بحوزتهما على 16 ألف قرص مخدر لباركينول، ومخدر الأفيون و3 هواتف محمولة ومبلغ مالي، وأقرا بارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهما إلى النيابة.