"الدستور" تكشف جهود الحكومة لمواجهة احتكار كراسات شروط الإسكان الاجتماعي

بينما كان محمد الجندي يتصفح مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية شاهد إعلان جديد لوزارة الإسكان تعلن فيه عن طرح وحدات سكنية جديدة للشباب ممن لم يحصلوا على شقق في الإعلانات السابقة للوزارة.

ولبضعة لحظات انتبه "الجندي" لقراءة تفاصيل إعلان الطرح الجديد التي أعلنت عنه وزارة الإسكان، للاطلاع على الشروط والتفاصيل الخاصة بالطرح الجديد وما إذا كان مستوفي لهذه الشروط أم لا، وجد "الجندي" أن تفاصيل التقديم بسيطة ولا تحتاج مجهود كبير وهو ما جعله في اليوم التالي يبدأ في خطوات التقديم واستيفاء الشروط.

كان سحب كراسة شروط شقق الإسكان ضمن أبرز خطوات التقديم للحصول على وحدة سكنية مدعمة من قبل جهاز الإسكان الاجتماعي، وبعدما انتظر "الجندي" في طابور تعجز العين عن رؤية آخره والذي امتد مع بداية أول ضوء للشمس، وجد موظف البريد يخبره بأن موعد الموظفين قد انتهى وعليه الحضور مبكرا في صباح اليوم التالي.

وفي اليوم التالي تكرر نفس الوضع مع "الجندي" ومثله الكثير، فبعدما حضر مبكرًا وانتظر في طابور سحب كراسات الشروط ساعات طويلة، فوجئ بموظف الإسكان يخبره بأن كراسات الشروط قد نفذت.

إلا أن وجد "الجندي" أن هناك أشخاص ما تبعد بمسافة أمتار عن البريد تبيع كراسات الشروط شقق الإسكان للمواطنين بأضعاف سعرها الحقيقي في البريد المصري، الأمر الذي جعله يفكر هل تستحق وحدة سكنية أن يتورط في دفع آلفات مقابل الحصول على كراسة شروط فقط.

لم يكن "الجندي" هو الحالة الوحيدة التي وقعت ضحية سماسرة شقق الإسكان، الذين يتاجرون في كراسات الشروط من خلال سحبها وشرائها وبيعها بأضعاف ثمنها الحقيقي مستغلين حاجة الشباب إلى الحصول على "شقة سكنية"، وفي السطور التالية تكشف "الدستور" جانب من هذه الأزمة التي تواجه الشباب.

حاولت "الدستور" الوصول إلى أحد سماسرة الإسكان الذين يتلاعبون في طرق التقديم على الشقق السكنية التي يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي.

وبالتواصل مع السمسار في البداية طلب تجهيز بعض الأوراق الخاصة بالتقديم مثل بطاقة الرقم القومي بالإضافة إلى إيصال كهرباء أو مياه لعمل شهادة الدخل، على أن يقوم هو بتجهيز كراسة الشروط والملف الخاص بالتقديم على وحدات الإسكان.

وأكد السمسار أنه سيجهز الأوراق الخاصة بالتقديم واستيفاء الشروط وذلك مقابل عمولة والتي كشف أنها تقدر بألفين جنيه، وعندما علقنا أن هذا المبلغ كبير، قال :" انا هجهز كل الاوراق والملف بشكل يضمنلك القبول والحصول على شكة سكنية ودا محتاج جهد وتركيز كبير لأنه هيأخد وقت طويل معايا".

واختتم السمسار الحديث بأنه لن يخفض هذا المبلغ نهائيًا، وطلب تجهيز الأوراق اللازمة لعملية التسجيل على الموقع الإلكتروني، والعودة للتواص معه في حال الرغبة في التقديم بشكل جدي.

وفي إطار التصدي للتلاعب في التقديم على وحدات الإسكان الاجتماعي قررت وزارة الإسكان والمرافق العامة أن يكون حجز وحدات مشروع سكن كل المصريين 4 إلكترونيًا عن طريق موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم والتمويل العقاري.

ويضمن التقديم الالكتروني على وحدات الاسكان الاجتماعي المساواة والعدالة في فرص التقديم بعيدًا عن العمولات والسمسرة التي كانت تحدث من قبل أشخاص مستغلين احتياج الشباب.

حيث يتم حجز وحدات مشروع سكن كل المصريين 4 بأسبقية الحجز إلكترونيًا، على أن يتم تطبيق نظام الأولوية في حجز الوحدات للعملاء المتقدمين سابقًا بإعلانات الصندوق على نفس المدن المطروحة بالإعلان الحالي، بشرط عدم سحب مبلغ مقدم جدية الحجز السابق وعدم التخصيص والاستفادة بـ وحدة سكنية في الإعلانات السابقة.

ومنذ أيام أعلنت وزارة الإسكان طرح جديد، وجاءت المحافظات التي تم فتح وحدات مشروع سكن كل المصريين 4 فيها كالاتي: (محافظة القاهرة، وبياض العرب بمحافظة بني سويف، والعصلوجي بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، والغردقة وسفاجا بمحافظة البحر الأحمر، ودمنهور بمحافظة البحيرة، ومدينتي الزرقا وشطا بمحافظة دمياط)، كما تبدأ مساحات الوحدات السكنية المطروحة من 75 مترًا وتصل إلى 127 مترًا.

شروط التقديم على شقق الإسكان

كشفت وزارة الإسكان عن أبرز الشروط وهي ألا يحق للمتقدم أو للأسرة حجز أكثر من شقة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد لحجز وحدات مشروع سكن كل المصريين 4.

ويأتي أيضًا ضمن أهم الشروط ألا يكون المتقدم لحجز وحدات مشروع سكن كل المصريين 4 أو الأسرة سبق له الاستفادة من مبادرات التمويل العقاري السابقة الصادرة من البنك المركزي بقرارات مجلس إدارته بتاريخ فبراير 2014 أو ديسمبر 2019 أو يوليو 2021 بتعديلاتهم.

مليون ونصف مستفيد من شقق الإسكان في 14 إعلان متتالي

بلغ إجمالي عدد المتقدمين لمشروع الإسكان الاجتماعي منذ الإعلان عنه في عام 2014 حتى شهر أبريل في عام 2021، نحو مليون مواطن ونصف المليون مواطن في 14 إعلان متتالي، وفق البيانات الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

فيما جرى تخصيص نحو 380 ألف وحدة سكنية لـ380 ألف أسرة، بمتوسط مليون و900 ألف مواطن، منذ الإعلان الأول لمشروع الإسكان الاجتماعي في عام 2014 حتى الآن، بإجمالي تمويل بلغت نحو 32 مليار جنيه، مشيرة إلى أن عدد الوحدات التي تم تخصيصها بلغت 335 ألف وحدة.