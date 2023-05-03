ضياء رشوان: الجميع يشارك فى الحوار الوطنى وكل القضايا مطروحة بتوازن

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الجميع يشارك في الحوار، وكل القضايا مطروحة بتوازن، مضيفًا أنه لا خط أحمر في الحوار الوطني وهذا الحوار متوجه لصياغة البدائل، ولا خط أحمر عدا الدستور.

وأضاف ضياء رشوان، في كلمة له في الجلسة الافتتاحية في الحوار الوطني، والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، أن الأمن القومي الاستراتيجي من ضمن الثلاثة أمور التي لا يمكن مناقشتها في الحوار الوطني.

وتابع ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أن الحوار الوطني ليس مؤسسة بديلة لمؤسسات الدولة الدستورية.

وأشار ضياء رشوان، إلى أن لدينا ضمانات موضوعية بالحوار الوطني.

انطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وذلك بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.

وقد انطلقت الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني بقاعة مؤتمرات أرض المعارض، وسط مشاركة فعالة من جميع فئات الوطن.

وأعلن مجلس أمناء الحوار الوطني، عن أنه سوف تنطلق اليوم، مرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني، قائلًا: "نتشارك ونتفاعل من أجل الوصولِ لمخرجات جدية تخدمُ الوطن والمواطن".

وتابع مجلس أمناء الحوار الوطني، على مدار اجتماعات المرحلة التحضيرية، تلقى الحوار الوطني العديد من طلبات المشاركة واستقبل العديد من المقترحات والرؤى من مختلف القوى السياسية والنقابية، والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء وحتى المواطنين.

وانطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية لبدء جلسات الحوار الوطني، اليوم الأربعاء، بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.

ويُشارك بها كل فئات الشعب المصري على طاولة واحدة، لمناقشة العديد من القضايا والمقترحات المقدمة بهدف الوصول إلى مخرجات لصالح المواطن المصري، وتكون بمثابة خطوة فارقة في مسيرة البناء نحو الجمهورية الجديدة، بداية مرحلة جديدة تتضمن جلسات نقاشية.

واتخذ مجلس الأمناء على مدار الأشهر الماضية، خطوات وجهودًا جدية في تلك المرحلة على مدار 23 اجتماعًا وانعقادًا دائمًا، لنصل من خلالها لمرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني بانطلاق الجلسات النقاشية.

ومن أبرز جهود المرحلة التحضيرية:

إصدار قرار تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني.

إصدار اللائحة المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار الوطني.

إصدار مدونة السلوك والأخلاقيات بالحوار الوطني.

إصدار لائحة إجراءات عمل اللجان الفرعية ومهام المقررين والمقررين المساعدين.

واستقر مجلس الأمناء بالتوافق على اختيار 44 مقررًا ومقررًا مساعدًا للمحاور الرئيسية الثلاثة واللجان الفرعية.

وشكّل مجلس الأمناء المحاور واللجان النوعية والفرعية وتحديد قضاياها.

وقرر مجلس أمناء الحوار الوطني الانعقاد الدائم للمجلس.

وأعلن مجلس الأمناء عن خطة انعقاد الجلسات النقاشية على التوازي، بواقع ثلاثة أيام على الأقل أسبوعيًا لجميع المحاور.