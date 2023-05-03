فوزي: هناك دعم غير محدود من "الوطنية للتدريب" للحوار الوطني

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن هناك دعم غير محدود من الأكاديمية الوطنية للتدريب للحوار الوطني.

أضاف فوزي، في أولى جلسات الحوار الوطني أنه تم إصدار لائحة منظمة للحوار الوطني، كما أصدرنا مدوّنة للسلوك لتحديد حقوق وواجبات المشاركين في الحوار.

ولفت إلى أن الحوار الوطني يستهدف جميع المصريين، لافتًا إلى أن منظمات المجتمع المدني والإعلاميين ورجال الدين والشباب من القوى السياسية المختلفة وغيرهم من فئات المجتمع المصرية يشاركون في فعاليات الحوار الوطني.