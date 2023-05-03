بعد تكريمها.. سحر عثمان: "حسيت إن الرئيس السيسي جبل ساندني"

حالة من السعادة غمرت صاحبة الـ 65 عاما من عمرها، لم تتوقع يوماً أن تلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي ليكرّمها، في عيد العمال ضمن القيادات المؤثرة في المجتمع المصري، إنها سحر عثمان، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر سابقًا.

وقالت سحر عثمان، إن تكريمها في عيد العمال من قِبل رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أمر هام وفخر بالنسبة لها، ولم تكن تتوقعه، متابعة: "اهتمام الرئيس السيسي بالمرأة هو أمر طبيعي وليس بجديد على رئيس الجمهورية وقتما جاء وهو يرعي المرأة والأطفال وذوي الهمم ويخصص لهم أعوام ويلقي الضوء عليهم، وفكرة تكريم السيدات من قِبله أمر مهم وطبيعي بالنسبة لشخص مثله يولي اهتمامته بالمرأة منذ أن تولي الحكم".

وتابعت في تصريحات خاصة لـ الدستور: "كل المشاريع التي ينفذها الرئيس عبد الفتاح السيسي يرعي فيها المرأة، ويولي اهتمام كبير بها من بين تلك المشروعات والحملات الصحية هي ١٠٠ صحة، ومشروع حياة كريمة، وكل هذه المشاريع منوط بها المرأة، والتدريب المهني، لذا هو الأب والسند الحقيقي لنا، والسيسي بيراعنا على طول واهتمامه بنا لم نلقاه من قبل".

بعد تكريمها سحر عثمان تتحدث لـ"الدستور"

وأضافت سحر عثمان: "قد إيه أنا كنت سعيدة من التكريم دا ومجهود السنين كلها ورغم التحديات والمصاعب بعد التكريم محستش بأي صعاب حسيت أن المفروض كنت اعمل أكتر من اللي عملته ميت مرة، وكان عرس بالنسبة ليا"، لافتة إلى أن تنظيم الحفل كان عالي المستوي وعلى كفاءة عالية جدًا، مختتمة حديثها: "وانا بسلم على السيسي حسيت أن هوجبل ساندني".