الأربعاء 03 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

انهيار النظام الملكي البريطاني.. ماذا ينتظر الملك تشارلز الثالث بعد التتويج؟

الملك تشارلز
الملك تشارلز

أظهر استطلاع للرأي أن ما يقرب من نصف الدولة الخاضعة للتاج البريطاني، بما في ذلك كندا وأستراليا - سيصوتون ليصبحوا جمهوريات إذا تم إجراء استفتاء غدًا، حيث يكشف بحث أجراه نائب رئيس حزب المحافظين السابق اللورد أشكروفت عن الحجم الحقيقي للتحدي الذي يواجهه الملك تشارلز الثالث في الخارج.

انهيار النظام الملكي

وبحسب الاستطلاع الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنه من بين 14 دولة ما وراء البحار حيث يتولى رئاسة الدولة، ستصوت ستة - أستراليا وكندا وجزر الباهاما وجامايكا وجزر سليمان وأنتيجوا وبربودا - للتخلي عن النظام الملكي.

وتابعت الصحيفة، أنه من بين الذين شملهم الاستطلاع، كان 42 في المائة من الأستراليين يؤيدون جمهورية مع 35 في المائة ضدهم، بينما أراد 47 في المائة من الكنديين التغيير مع 23 في المائة فقط للنظام الملكي.

جميع الدول الثماني الأخرى تقريبًا التي يترأسها تشارلز وهي نيوزيلندا، وبليز، وغرينادا، وبابوا غينيا الجديدة، وسانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وتوفالو لا ترفض النظام الملكي ولكنها في الوقت نفسه غير راضية عن النظام، فقط سانت فنسنت وجزر غرينادين وتوفالو لديها أغلبية كبيرة لصالح الحفاظ على الوضع الراهن، وفقًا لمسح شمل 11251 شخصًا.

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وقالت الصحيفة، إن هذا يتناقض بشكل صارخ مع دراسة اللورد أشكروفت التاريخية حول المواقف في المملكة المتحدة، والتي نُشرت في صحيفة ديلي ميل أمس، والتي وجدت أن دعم النظام الملكي في بريطانيا نفسها قوي للغاية.

وتابعت أن الجميع اتفق تقريبًا على أن العائلة المالكة "بحاجة إلى التحديث من أجل الحصول على أي فرصة للبقاء على قيد الحياة" ولم يوافق سوى ثلاثة منهم على ضرورة تقليص عمل العائلة وتقليل تكلفتها بشكل كبير، كما يتخيل اللورد أشكروفت، بينما في الداخل "يبدو النظام الملكي آمنًا في الوقت الحالي"، فإن النظر إلى الخارج كانت "الصورة أكثر اختلاطًا".

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