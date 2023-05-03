الأربعاء 03 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

نائب رئيس مجلس الدوما الروسي: حان الوقت لإطلاق هجوم صاروخي على مقر إقامة زيلينسكي

روسيا واوكرانيا
روسيا واوكرانيا

قال نائب رئيس مجلس الدوما الروسي، في نبأ عاجل، اليوم الأربعاء، “لقد حان الوقت لإطلاق هجوم صاروخي على مقر إقامة الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي”، وذلك ردا على الهجوم على الكرملين.  

وفي وقت سابق، قالت الرئاسة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، نعرف أن الهجوم على الكرملين قد يتسبب في رد فعل روسي متطرف، مشيرا إلى أن الهجوم على الكرملين لايحقق لنا شيئاً.

وأضافت الرئاسة الأوكرانية، في بيان لها،  يبدو أن روسيا تستعد لهجوم شامل علينا، “إلا أنها أكدت أن أوكرانيا تركز على تحرير أراضينا وليس الهجوم على الكرملين”. 

 

وتابعت الرئاسة الأوكرانية، قد تكون المعارضة الروسية وراء الهجوم على الكرملين.  


وقالت روسيا إن أوكرانيا حاولت قتل بوتين بهجوم بطائرة مسيرة على الكرملين، وذلك خلال كلمة له أمام مجلس النواب في سان بطرسبرج. 

وأوضح البيان الروسي، أن روسيا أسقطت طائرتين بدون طيار خلال الليل، في ظل نفي أوكرانيا مسوؤليتها عن الحدث، فيما تعهدت روسيا بالحفاظ في الانتقام. 

 

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