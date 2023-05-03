كيف قضى المسيح 3 أيام في القبر؟

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال الفترة الراهنة بفترة الخماسين المقدسة.

وأجاب الباحث الكنسي حلمي القمص يعقوب في كتابه أسئلة حول الصليب، عن سؤال يتردد كثيرا في فترة الخماسين وهو كيف قضى المسيح ٣ أيام في القبر؟ رغم أنه لم يقضى 72 في القبر، وقال اليوم اليهودي يبدأ بعد غروب شمس اليوم الذي يسبقه وينتهي بعد غروب هذا اليوم، فيوم الجمعة مثلًا يبدأ بعد غروب شمس الخميس وينتهي بغروب شمس الجمعـة، ولذلك قال الكتاب: "من المسَاء إلى المسَاء تسبْتُون سَبْتَكُم" والمساء يبدأ عقب غروب الشمس مباشرة: "هناك تَذبَحُ الفِصْحَ مساءً نحو غُروب الشمس" أي جزء من اليوم يعتبر يومًا كاملًا، وجاء في التلمود "إن إضافة ساعة إلى يوم تُحسب يومًا آخَر، وإضافة يوم إلى سنة تُحسَب سنة أخرى".

وحيث أن السيد المسيح أمضى جزء من يوم الجمعة بالإضافة إلى يوم السبت بالكامل وجزء من يوم الأحد، فهو بذلك يكون قد أمضى في جوف الأرض ثلاثة أيام، ويقول القس جافيد براون الخبير بعقائد اليهود ولغتهم في كتابة الرموز والمزامير والنبوّات: "بحسب ناموس اليهود يعتبر جزء من اليوم يومًا كاملًا.. فإذا وُلِدَ طفل في الساعة الأخيرة من اليوم، بل في البضعة دقائق الأخيرة فيه يُحسب ذلك اليوم يومًا كاملًا بحيث يُختن بحسبه بموجب تعريف اليهود، بهذا يكون قد حدث صلب المسيح ودفنه شرعًا قبل ابتداء 16 ابريل، ويمكنه أن يقول أنه كان فـي القبر ثلاثة أيام وثلاث ليالٍ. أي الجمعة الذي يُحسب شرعًا يومًا كاملًا، والسبت أي ليلـة السبت ونهـار السبت، والأحد أي ليلة الأحد وفجر الأحد".