قوافل طبية للشباب والرياضة تصل مركز نجوع العرب بالجيزة

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية – الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، تنفيذ فعاليات وأنشطة القوافل الطبية المتخصصة، وتصل مركز شباب نجوع العرب بمحافظة الجيزة، ضمن المبادرة الرئاسية قرى حياة كريمة، وبالتعاون والتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالمحافظة.

وأشار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى اهتمام الوزارة بالقرى الأكثر احتياجًا، من خلال تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات التي تخدم النشء والشباب، انطلاقًا من اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالارتقاء والنهوض بتلك القرى، من خلال تنفيذ مبادرة حياة كريمة، وتنفيذا لاستراتيجية مصر للتنمية 2030.

وتتضمن المبادرة من العديد من الأنشطة والفعاليات منها حملات توعية عن علاقة الدم بالرياضة والغذاء، وعلاقة ضغط الدم بنظام الحياة، كما شملت أيضًا تخصصات: باطنة، أطفال، نساء، أمراض صدرية، جراحه عامة، ومسالك، ويتم الكشف على المواطنين مجانًا وتوزيع العلاج بالمجان، بالإضافة إلى ندوات توعية في كافة الموضوعات الصحية.

تكثيف البرامج والأنشطة

على جانب آخر، أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، اهتمام الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف البرامج والأنشطة بالمحافظات الحدودية في كل المجالات، وفق رؤية واستراتيجية واضحة تتضمن تنفيذ برامج تنموية متعددة على أرضها ولخدمة أهلها خاصة الشباب.

وأضاف الدكتور أشرف صبحى أن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة منبثقة من استراتيجية بناء الانسان، وتهدف إلى تحقيق رؤية القيادة السياسية في نشر الرياضة، وجعلها اسلوب حياة لدى كل المصريين، من خلال عدد من المحاور أهمها المحور البدني، والمعرفي، والاجتماعي، والنفسي، مشيراً إلى أن تلك المحاور تهدف إلى إيجاد وبناء جيل جديد قادر على العطاء والبناء والتنمية، واخراج مواطن نافع لبلده ومجتمعه.

وأشاد الوزير بتنفيذ الورش التدريبية لبرنامج الرياضة من أجل التنمية، بالتعاون مع اليونسيف، بهدف تدريب المدربين علي تنميه المهارات الحياتية للفتيات من خلال ممارسه الرياضة.

كما افتتح الدكتور أشرف صبحي رفقه السادة الحضور دوري الأندية والاحياء الشعبية بمحافظة مطروح، بمشاركة ٦٥٠٠ مشارك في رياضه كرة القدم وتنس الطاولة النسخة الثامنة، بهدف تشجيع المجتمع على ممارسة الرياضة، وإبراز دور الدولة فى رعاية جميع المراحل العمرية رياضياً.

جانب من الحدث

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