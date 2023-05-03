جامعة الفيوم تنظم المنتدى الأول لريادة الأعمال (صور)

نظم فريق ENACTUS FAYOM UNIVERSITY المنتدى الأول لريادة الأعمال بحضور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وكمال غلاب عميد معهد الدراسات الاستراتيجيه لدول حوض النيل الأسبق، ووائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية والمشرف الأكاديمي لفريق ENACTUS وعدد من رواد الأعمال والطلاب الحاضرين وذلك اليوم الأربعاء، بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية، تحت رعاية ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

أكد عاصم العيسوي، أن المنتدى الأول لريادة الأعمال يمثل فرصة كبيرة للتعلم واكتساب الخبرات حول الأفكار والمشروعات الريادية الناشئة، مؤكدًا حرص الجامعة على دعم أفكار الشباب والسعي نحو تحقيقها واقعياً، مشيراً إلى أن ريادة الأعمال أصبحت توجها عالميا.

وأشار إلى أن الهدف الرئيسي من المنتدى تعزيز الوعي بمتطلبات سوق العمل واكتساب الخبرات اللازمة في كيفية تأسيس الشركات والمشروعات الصغيرة، داعيا الشباب لضرورة الاستفادة من طاقاتهم واستثمارها بشكل جيد.

فيما تحدث كمال غلاب حول مفهوم ريادة الأعمال وهي الأفكار الريادية القائمة على استغلال الفرص وسد احتياجات السوق بطرق ابتكارية، وتطرق للحديث حول خصائص المشاريع الريادية والفرق بين رجال الأعمال ورواد الأعمال.

ووجه الشباب بضرورة تحديد الخطة والأهداف وتنظيم الوقت، وأكد أن مصر تولي اهتماما كبيرا لقطاع ريادة الأعمال حيث تحتل المركز الرابع عربياً في هذا المجال.

من جانبه قال وائل طوبار، إن ريادة الأعمال تهدف للتعريف بمفهوم المشروعات وأنواعها وكيفية تنفيذ المشروعات وتحويلها لشركات ناشئة.

وأشاد بتنظيم المنتدى موجهاطًا الشكر لفريق ENACTUS على جهودهم المبذولة وتعاونهم كفريق عمل واحد.

وكانت قد نظمت كلية التربية للطفولة المبكرة، ندوة تحت عنوان "القضية السكانية مسئولية الجميع" بالتعاون مع مركز الاعلام بالهيئة العامة للاستعلامات.

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