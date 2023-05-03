الأربعاء 03 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رقم قياسي جديد.. ماذا ينتظر محمد صلاح أمام فولهام في الدوري الإنجليزي؟

محمد صلاح
محمد صلاح

يستعد نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول، لمواجهة فولهام في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف فريق ليفربول نظيره فولهام على ملعب "أنفيلد رود"، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الثامن والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الحالي 2022-2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد فولهام في الدوري الإنجليزي، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت القاهرة والسعودية.

ماذا ينتظر محمد صلاح أمام فولهام؟ 

ونستعرض لكم ما ينتظره محمد صلاح من أرقام قياسية أمام فولهام، في المباراة المرتقبة بالدوري الإنجليزي، وذلك على النحو التالي:

- في حال مشاركته، فإن محمد صلاح سيخوض مباراته رقم 301 مع ليفربول.

- يحتاج محمد صلاح إلى تسجيل هدفين ليصل للهدف رقم 100 مع ليفربول على ملعب أنفيلد في جميع المسابقات.

- كذلك يريد محمد صلاح الوصول إلى الهدف رقم 30 في كل المسابقات للمرة الرابعة مع ليفربول.

ماذا يفعل محمد صلاح أمام فولهام؟

- ستكون مباراة اليوم هي السادسة التي يخوضها محمد صلاح أمام فولهام في الدوري الإنجليزي.

- وخاض محمد صلاح خمس مباريات من قبل أمام فولهام، وجميعها بقميص ليفربول، حيث قاد فريقه نحو تحقيق انتصارين، ومثلهما تعادلين، بينما تلقى هزيمة واحدة فقط.

- وخلال هذه المباريات، سجل محمد صلاح ثلاث أهداف في مرمى فولهام.

- وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت بين الفريقين على ملعب "كرافن كوتاج" هذا الموسم 2022-2023، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، حيث سجل داروين نونيز ومحمد صلاح هدفي ليفربول، بينما أحرز ألكسندر ميتروفيتش هدفي فولهام.

ترتيب ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي

- يتواجد فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، حاليًا في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 56 نقطة.

- بينما يتواجد فريق فولهام، تحت قيادة المدرب البرتغالي ماركو سيلفا، حاليًا في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 45 نقطة.

محمد صلاح صلاح فولهام ليفربول الدورى الانجليزى البريميرليج

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