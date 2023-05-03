الأربعاء 03 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية: إنجاز 90% من مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أعلن الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، عن قرب انتهاء أعمال إنشاء مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ السلامة الذي يخدم محافظات الغربية، الدقهلية، كفر الشيخ، المنوفية ودمياط.

جاء ذلك خلال استقباله اللواء عمرو فاروق عبدالمجيد، رئيس اللجنة الفنية الدائمة لمشروع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، العقيد أحمد الغريب، المشرف على مراكز سيطرة المحافظات وغرف الطوارئ والعمليات الرئيسية.

وتفقد رحمي وعبدالمجيد المركز الذي يتم إنشاؤه على مساحة ٢٨٥ مترًا مربعًا داخل ديوان عام المحافظة بتكلفة 10.7 مليون جنيه، ووصلت نسبة الأعمال به إلى ٩٥%، وسيتم الانتهاء من باقي الأعمال خلال الأسبوع المقبل.

يذكر أن المركز يهدف لدعم خطط التنمية المستدامة للدولة وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين، من خلال شبكة موحدة ومؤمنة تُعد العمود الفقري لاتصالات وتطبيقات وأنظمة الجهات الحكومية، وتحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ بتقليص زمن الاستجابة للحدث، والتعاون والتكامل بين كل الجهات المعنية وإتاحة البيانات الدقيقة والموقوتة، كما سيسهم في الحفاظ علي خصوصية بيانات الدولة المصرية، ترشيد الأعباء المالية، وتقليص زمن الاستجابة للحدث وسرعة التعامل مع الحوادث والكوارث وحتى الوصول للمعدلات العالمية من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة وجميع الهيئات والمؤسسات على مستوى الدولة.

محافظ الغربية يعلن قرب انتهاء مركز السيطرة الموحد للشبكة للطوارئ

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