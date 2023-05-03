مصر تستثمر مشاركتها في سوق السفر العربي بعروض لتنشيط السياحة

استثمرت مصر ممثلة في وزراة السياحة ووزارة الطيران المدني، مشاركتها في الملتقى العربي للسياحة والمعروف ب"سوق السفر العربي"، بتقديم حزمة من العروض التي تخص السائح العربي بهدف تنشيط حركة السياحية العربي للمنتجعات المصرية، كذلك مشاركة المستثمرين السياحيين المصريين عامة ومستثمري شرم الشيخ بصفة خاصة في هذا السوق العالمي بغرض تبادل الخبرات والترويج للمنتج السياحي المصري، وعرض خبرات مصر خلال مؤتمر تغير المناخ بشرم الشيخ نوفمبر 2022، متمنيا نجاح المؤتمر في نسخته 28 بدولة الإمارات العربية المتحدة هذا العام.

على الجانب الآخر، تقدمت مصر للطيران خلال مشاركتها بالمعرض بعروض تنافسية خاصة للمقيمين في دولة الإمارات العربية، أهمها منح نسبة تخفيض على خطوط مصرللطيران، بالإضافة لتقديم حافز سنوي لوكيل مصر للطيران بالشارقة sata travel التابعة لهيئة مطار الشارقة، وفقا لتوجيهات الفريق محمدعباس حلمي وزير الطيران المدني، والذي وجهه بتقديم كل وسائل الدعم لمنظمي الرحلات.

كما تنظم "إير كايرو"، الشركة الأولى في العمل بنظام منخفض التكاليف التابعة لوزارة الطيران المدني، أولى رحلاتها من دبي وجدة والرياض من 20 أبريل الماضي، وبمعدلات تشغيل عالية تخطت الـ95% خاصة بعد التسهيلات التي تم الإعلان عنها مؤخرا والمتعلقة بتأشيرات دخول الأجانب إلى مدينة شرم الشيخ.

وقال علاء خليفة، خبير الترويج السياحي وعضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحية، إن ممثلي قطاع السياحة ممثلين في غادة شلبي نائب وزير السياحة، ونورة علي عضو رئيس لجنة السياحة والطيران بالبرلمان، وعمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة المصرية واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، قاموا بعقد عده لقاءات نشطة ومثمرة لتنشيط السياحة المصرية مع عدة جهات المشاركة في سوق السفر العربي مع تواصل دائم خلال المعرض مع شركاء الصناعة والاستماع للجميع خلال المعرض وتقديم شرح واف لما تقوم به الدولة من مجهودات لمساعدة قطاع السياحة.

وأضاف أن التوقعات بمستقبل السياحة العالمية في تحسن نحو نمو مطرد ومتزايد خلال العشر سنوات القادمة حتي عام ٢٠٣٣، ومن المتوقع أن تنمو صناعة السياحة العالمية وتصل إلى ٢ مليار مسافر دولي، مقابل ١.١ مليار مسافر في 2022، كما تشير التوقعات التي تسهم صناعة السياحة بحلول عام ٢٠٣٣ في إيجاد ٤٥٠ مليون وظيفة حول العالم بحلول عام ٢٠٣٣، في حين تسهم حاليا صناعة السياحة بـ٢٩١ مليون وظيفة حول العالم.

ومن المتوقع أن تسهم صناعة السياحة العالمية بدخل عام عالمي يتعدي 9.8 تريليون دولار وذلك بحلول عام ٢٠٣٣ حيث تقسم الي ٢،٦ ترليون دولار تأتي من السياحة الدولية، و7.2 ترليون دولار تأتي من السياحة الداخلية بشكل عام، مقابل 6.2 ترليون دولار منقسمة ما بين ١.٤ ترليون دولار من السياحة الدولية و4.7 ترليون دولار من السياحة الداخلية في الوقت الحالي.

وأشارخليفة إلى أن عمرو القاضي رئيس هيئه تنشيط السياحة المصرية ومديري المكاتب الخارجية والعالمية، قدموا جهودا مضاعفة هذا العام كبداية لتحقيق هدف الدولة الاستراتيجي لمضاعفة أعداد السائحين خلال العشر سنوات القادمة إلى ٣٠ مليون مسافر دولي، من خلال عقد مجموعة من اللقاءات السياحية المهمة للتحضير للمواسم القادمة، وكذلك جذب أنماط سياحية جديدة واستقطاب السياحة الفاخرة للمقاصد السياحيه المصرية.

وشهد سوق السفر العربي نموًا سريعًا ومتنامي بسبب حملات الترويج السياحي النشطة لهيئات تنشيط السياحة بالمنطقة وبسبب زيادة استثمار دول الشرق الأوسط في البنية التحتية للسياحة، إيمانا منها بأهمية صناعة السياحة كمحرك للاقتصاد الغير النفطي.

وتبرز خلال معرض هذا العام ٢٠٢٣ وجهات سياحية شهيرة معتادة بعناصر إبهار جديدة ومتنوعة، مع وجود تفائل كبير بانتعاشة لصناعة السياحة في المنطقة.