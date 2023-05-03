أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أنها في ضوء حصول هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على إذن الإنشاء للوحدة النووية الثالثة بمحطة الضبعة النووية من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية خلال شهر مارس الماضي، تم اليوم الأربعاء بدء أعمال الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الثالثة بمشروع محطة الضبعة النووية وهو الأمر الذي يعزز انتقال الدولة المصرية من مصاف الدول التي لديها خطط لتنفيذ مشروعات نووية إلى مصاف الدول التي لديها محطات نووية قيد الإنشاء بالفعل.

حضر الفعالية الهندسية لأعمال الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الثالثة الدكتور أمجد سعيد الوكيل- رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والدكتور سامي شعبان عطالله رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والدكتور ألكسندر كورتشجين نائب أول رئيس شركة أتوم أستروى إكسبورت لإدارة مشاريع محطات الطاقة النووية، ولفيف من قيادات هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وشركة أتوم أستروى "إكسبورت" المقاول العام الروسي.

وخلال الفعالية، ثمن الدكتور أمجد سعيد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والدكتور ألكسندر كورتشجين- نائب أول رئيس شركة أتوم أستروى "إكسبورت" العمل الجاد والجهد المبذول من فرق العمل المصرية والروسية لإنجاز المشروع وفق الجداول الزمنية وهو الأمر الذي نتج عنه تحقيق أحد أهم معالم المشروع اليوم بتنفيذ أعمال الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الثالثة.

ووفق البيان الصادر عن الهيئة في هذا الصدد، تتقدم هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بخالص الشكر والتقدير للقيادة السياسية على الدعم المستمر والرعاية الكاملة لتحقيق حلم المصريين في تنفيذ مشروع مصر القومي مشروع محطة الضبعة النووية.