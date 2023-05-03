الأربعاء 03 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"القاهرة الإخبارية": حظر التجول فى خيرسون الأوكرانية اعتبارًا من الجمعة

جريدة الدستور

أعلنت السلطات الأوكرانية عن حظر التجول في مدينة خيرسون اعتبارًا من الجمعة، وفقًا لنبأ عاجل نقلته فضائية "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الأوكراني عن ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى حوالي 191 ألفًا و420 جنديًا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير 2022.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم)، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضًا 3 آلاف و701 دبابة و7 آلاف و193 من المركبات المدرعة و2930 من النظم المدفعية و544 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و298 من أنظمة الدفاع الجوي و308 من الطائرات المقاتلة و294 مروحية و18 سفينة حربية، فضلًا عن 5 آلاف و851 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 360 من المعدات الخاصة".

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