رئيس دمياط الجديدة: إعادة تخطيط قطع الأراضي التخزينية والخدمية



أكد المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة على أهمية تخطيط الأراضي غير المستغلة وإعادة طرحها للمستثمرين وفقا لاحتياجات المدينة فى إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس عبد المطلب عماره نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بتطوير محاور الطرق والاهتمام بكامل الخدمات وتنمية عناصر التنمية والتجارة فى الجمهورية الجديدة .



وقي نفس السياق، تفقد خلف الله عدة مشروعات شملت مدخل المدينة الشرقى ومنطقة الميناء وأرض المخازن حول الميناء التي تبلغ مساحتها مايقرب من 170 فدانا بعدد 307 قطع.

ووجه رئيس مدينة دمياط الجديدة ، بسرعة تقديم مقترحات لتطوير مدخل المدينة والميناء من طرق وأرصفة ورفع كفاءة الجزر والزراعة والمناطق الخضراء لتحسين الرؤية البصرية .

وتابع خلف الله المشروعات القومية التي تساهم في جذب الاستثمارات وباشر تنفيذ محاور الطرق بالمدينة ومنطقة بيت الوطن غرب حورس لدفع عجلة العمل وسرعة الانتهاء منها طبقا للمواصفات والجدول الزمني.

وأكد علي ضرورة تذليل العقبات ومحاسبة المتسببين فى اتلاف الطرق والمرافق بالمنطقة واتخاذ الإجراءات لاسترداد حق الدولة، منوها باهمية توفير كافة الخدمات والبنية الاساسية للمشروعات القومية بدمياط الجديدة .