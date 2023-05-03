"أحدب نوتردام وتاجر البندقية".. روائع الأدب العالمي على مسارح الشرقية

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، عروض شرائح المسرح بمواقع فرع ثقافة الشرقية، منذ الأحد 30 أبريل، وهي مسرحيات"أحدب نوتردام"، ومسرحية" تاجر البندقية"، وغيرها.

وفي هذا الإطار شهد مسرح قصر ثقافة بلبيس العرض المسرحي "أحدب نوتردام" تأليف فيكتور هوغو، إخراج محمد الدرة، إعداد خالد توفيق، ديكور علاء سليم، تأليف موسيقي محمد شحاته، استعراضات شريف نصار، تصميم إضاءة محمد ممدوح، مساعد مخرج محمد بلطة، مخرج منفذ أمجد الربع.

يتناول العرض المسرحي قصة مدينة بها كنيسة ومكان للغجر، الكنيسة يسكن بها القسيس وخادم الكنيسة وهو الأحدب الرجل المشوه القبيح، والغجر مجموعة من الناس يعيشون على النصب والسرقة، وتعيش بينهم أزميرلدا البنت الجميلة الجريئة التي يعشقها كل رجال المدينة ويقع فى حبها القسيس والأحدب وكل الرجال من جمالها ورقصها.

والعرض الثاني بعنوان "تاجر البندقية" رائعة الكاتب العالمي وليم شكسبير، إخراج محمد النجار، على مسرح قصر ثقافة منصور حسن بأبو كبير، ترجمة حسين أحمد أمين، دراماتورج محمد النجار.

تدور الأحداث في مدينة البندقية الإيطالية، عن الصراع بين شايلوك المرابي اليهودي الذي يتلاعب بمصائر الشرفاء ويستغل حاجتهم للأموال بإعطائهم قروض نظير شروط مجحفة وغير إنسانية، فأقرض أنطونيو التاجر النبيل ثلاثة آلاف دوقية بشرط أنه إن تعثر في السداد يدفع رطل من لحمه الحي وفاء للدين، ولما تعثر أنطونيو طالب شايلوك بالشرط الجزائي مما عقد الأحداث انتظارًا للخلاص.

العرض المسرحي تمثيل أحمد الشرقاوي، مصطفى عبد القادر، بسام كيلاني، عمرو منصور، محمود الجعبيري، باربي، صبحي محمد، ريهام حدايدة، حسن رفاعي، مدحت أبو سندس، محمد سعيد، إيثار عصام، محمد عبدالرحمن، أميرة بليغ، منة محمد، حسيني عبد البديع.

العروض ضمن الموسم المسرحي الحالي، من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، برئاسة محمد جابر، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وينظمها فرع ثقافة الشرقية برئاسة الشاعر أحمد سامي خاطر، بإشراف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله وتستمر العروض حتى السبت المقبل 6 مايو.

جانب من أحد العروض

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